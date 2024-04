Vendedora Carmem Ferreira denuncia buracos na estrada do Aurá

Pistas esburacadas causam transtornos e sérios riscos de acidentes para a população, é o caso da Estrada do Aurá, situada próxima a escola municipal Pietro Gerosa, em Ananindeua, que está com dois buracos. A vendedora Carmem Ferreira, de 51 anos, sabe bem o que é conviver com essa situação, pois trabalha diariamente na via onde estão os buracos. De acordo com ela, a situação já é antiga.

A água das chuvas acaba ficando empossada nos buracos, trazendo ainda mais incômodos para os transeuntes. Já faz muito tempo que esses buracos estão aí. Além disso, tem o mau cheiro devido a água suja que sai dai, o fedor é muito grande e os ônibus têm que estar desviando dos carros. Quando chove principalmente, porque espirra muita água na gente. E fica pior ainda o cheiro ruim", fala.

A vendedora Carmem Ferreira fala sobre os transtornos causados por dois buracos na Estrada do Aurá. (Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Como de costume, a população sinalizou com pedaços de paus e com alguns pneus, para evitar que mais acidentes aconteçam. "O rapaz da lanchonete colocou esses pneus porque teve um acidente, aí para evitar mais transtornos, ele colou mais pneus ai", explica a denunciante.

A vendedora conta que já presenciou acidentes no local. "Uma vez foi um carro e depois uma moto, que se acidentaram, foi no período da noite. Graças a Deus não se machucaram gravemente", relata.

Para Carmem, a falta de sinalização no perímetro também contribui para os riscos de acidentes e caos para a população. "Aqui não tem sinalização, ai isso é ruim porque aqui perto tem uma escola e tem muita criança atravessando. Durante a noite aqui é muito movimentado", explica.

"Até agora não veio ninguém aqui consertar, colocaram pedras no outro buraco porque ele é muito fundo", lamenta.

Procurada, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB) informa que a via próxima da escola municipal Pietro Gerosa, a 1km da BR 316, em Ananindeua, será incluída no cronograma para uma vistoria técnica na área mencionada na reportagem.

