Vendedor Silvio de Souza denuncia abandono da praça da Criança na Pedreira

A praça da Criança, localizada na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Antônio Baena e Três de Maio, no bairro da Pedreira, em Belém, está completamente abandonada, como denunciam moradores das proximidades e frequentadores do espaço. Entre os problemas da área, a população reclama do mato alto, bancos quebrados e brinquedos deteriorados, além da falta de iluminação na área. O local, que deveria servir de ambiente de lazer, tem afastado os frequentadores por conta dos inúmeros problemas.

Outra reclamação da população é que, com o mato, a água fica empoçada em diversas partes da praça. E ainda, o lixo jogado fora do local correto também é presente em toda a praça. Ainda segundo as denúncias, outro temor dos moradores é a proliferação de doenças. Na placa que existe no local, é possível observar que a praça foi inaugurada em 2020. No entanto, segundo os moradores, ao longo de pouco mais de quatro de anos de existência do espaço, não foram realizadas manutenções recentes.

Brinquedos danificados: realidade do espaço é preocupante (Cristino Martins / O Liberal)

Morador da área, o vendedor Silvio de Souza relata que os problemas vêm se agravando cada vez mais e que tudo isso acaba afastando os moradores de frequentar o local. “A gente vê que o poder público já abandonou isso aqui há bastante tempo. Adolescentes que vêm fazer atividade física aqui não têm mais o espaço que realmente era para ter, de lazer, de convivência. A sociedade paga os seus impostos. E a gente vê que a gente não está sendo respeitado”, afirma.

“A gente procura sempre a Sesan [Secretaria Municipal de Saneamento], que faz essa parte da limpeza, e a gente não obtém uma resposta por parte deles. Eu acho que está faltando, realmente, o pessoal observar mais isso, vim para a rua e ver o abandono de forma bem geral. A gente quer também a questão da segurança. A iluminação pública é precária. Eu venho aqui, trago as minhas crianças aqui para brincar e não tem mais como trazer mais. É uma calamidade”, denuncia o vendedor.

O aposentado Idelson Monteiro costuma passar todos os dias nas proximidades da praça e até realiza atividades físicas no local, mas com os diversos problemas no espaço até se exercitar já virou um desafio. “Isso aqui é um parque, tem brinquedos para as crianças ou para os adultos, como da minha idade, trazerem os netos, mas o poder municipal abandonou isso aqui. Está assim desde o inverno passado. Tem algumas luminárias queimadas também”, relata.

“Eu queria que o poder público municipal que dessem mais uma atenção a toda essa área, da Marquês. Não tem condições. Está tudo abandonado. O mato está alto, tem perigo de ter cobra e insetos. Tem papel no chão, copos [jogados no chão] com possíveis focos de dengue. O povo precisa ter um apoio da prefeitura. Precisamos de uma fiscalização melhor e manutenção. No inverno, esse mato já estará até a dois metros se não chegar a turma da limpeza”, diz o aposentado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para esclarecerem acerca das soluções para os problemas. Em nota, a Seurb informou que "iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. O órgão já iniciou a reforma da praça Batista Campos e irá iniciar nas próximas semanas a reforma das praças Dom Mário de Miranda Vila Boas, Dom Alberto Ramos e a praça das castanheiras".

