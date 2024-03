Aposentado Ruivaldo Braga lamenta calçada de Bosque Rodrigues Alves quebrada

Ao longo de toda área externa do Bosque Rodrigues Alves, localizado na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, mas precisamente na calçada, é possível notar algumas irregularidades que acabam deixando pedestres em alerta, principalmente no período da noite. O aposentado Ruivaldo Braga frequenta o local há 32 anos e considera que nos dias de hoje, a área está abandonada, sem manutenção das calçadas quebradas.

A calçada do Bosque é também uma área de lazer, que tem bastante movimentação, tanto pedestres quanto ciclistas costumam transitar diariamente no local. "Já houveram outras épocas em que o descaso não era tão grande como está atualmente. "É uma área inclusive de lazer para a população aqui, pela parte da manhã, parte da tarde. Na verdade, durante o dia todinho as pessoas caminham por aqui", diz o aposentado.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Além de algumas partes da calçada estarem danificadas, o lixo como restos de coco, garrafas plásticas, entre outros, também incomodam a população, além de que, se ficarem acumulados, acabam entupindo os bueiros causando ainda mais transtornos.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"É ruim porque todo tempo estão fazendo remendos aqui, mas é algo mal feito, não é feito um trabalho de qualidade. A gente tem até explicação para isso, é descaso mesmo, colocar uma administração responsável e competente seria a solução", destaca o denunciante.

A Secretraia Municipal de Urbanismo (Seurb) informa, por meio de nota, que já executou a construção, manutenção, recuperação e revitalização de mais de 50 mil metros quadrados de calçadas públicas em Belém, desde o início da atual gestão, em 2021. ”Recentemente as calçadas no entorno do Palácio Antônio Lemos, nas praças Batista Campos, da República, Felipe Patroni e Dom Pedro II, assim como nas avenidas Nazaré e Presidente Vargas e nas imediações do Bosque Rodrigues Alves e Museu Emilio Goeldi receberam manutenções”, finaliza o comunciado.

