Morador do bairro da Terra Firme, Bruno Santos, reclama de buracos na via principal

Quem trafega ao longo da passagem Nossa Senhora das Graças, uma das principais ruas e de movimentação intensa do bairro da Terra Firme, em Belém, enfrenta diversos transtornos. Seja de carro ou de moto, e principalmente a pé, é impossível não sentir incômodos diante dos vários buracos no local. Além disso, a via precisa de pavimentação asfáltica.

O agente administrativo Bruno Santos, de 28 anos, lamenta a situação. "Esses buracos já estão há dois anos aqui, tem noites que a gente nem dorme direito, com o susto do barulho dos carros que caem aí dentro. Então, isso está nos causando um transtorno enorme", fala.

"Estamos a Deus dará, o poder público ainda não veio olhar a nossa necessidade. O fluxo de carros e ônibus está todo aqui", diz, se referindo a grande movimentação diária na passagem.

Segundo o morador, ele já procurou o órgão responsável, mas não obteve resposta. "Eu já procurei fazer contato com o prefeito e com a secretaria, e ela disse que mandaria uma equipe técnica aqui. Já fazem meses e nada de vir uma equipe aqui", conta.

O denunciante também relata que já aconteceram diversos acidentes no local. “O fluxo do bairro está todo aqui, e não deram nenhum suporte para tapar os buracos e suprir a necessidade do bairro todo. Já houverem acidentes, principalmente com ciclistas, eles vêm e caem no buraco, idosos caem também. Fora os carros e motos, principalmente quando está a noite e chovendo, que a rua fica alagada, tem acidentes constantes”, afirma.

Em determinados perímetros da via, moradores sinalizaram os buracos com vasos sanitários, além disso, parte da rua está coberta por lama, devido as chuvas dos últimos dias. “Queria que olhassem para nós aqui, somos seres humanos. Espero que a prefeitura de Belém tome uma atitude e mande fazer os serviços aqui, pelo menos colocar uma camada asfáltica, porque estamos precisando com urgência, pelo amor de Deus”, pede o morador.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.

