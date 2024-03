Agente administrativo José Arnour denuncia cratera que se abriu na avenida Governador José Malcher

Motoristas e transeuntes que precisam passar pela avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém, estão incomodados com uma cratera que se abriu na beira da pista e cada vez mais vai aumentando. O agente administrativo José Arnour, de 59 anos, mora com a mãe na travessa Benjamin Constant e todos os dias passa pelo local. O denunciante relata sobre os perigos que a situação tem causado. "Acho um descaso total com a população, não só aqui. Meu irmão tem carro e sempre passa por aqui, é um perigo".

No local, há uma sinalização improvisada, que provavelmente foi feita por algum morador, ou até mesmo motorista. "Agora está sinalizado, mas de repente, cai um carro aí, é um acidente fatal", fala.

Buraco na Av. José Malcher, esquina da travessa Dr. Moraes (Paulo Brito / Especial para O Liberal)

"Na Benjamin, descendo aqui um pouco, os próprios moradores também estão na calçada refazendo a reformulação de buracos, que estão se abrindo por conta das chuvas. Então a gente está desse jeito, né", relata o denunciante.

Segundo José Arnour, essa situação é constrangedora e deveria ter uma fiscalização em toda cidade. “Acho que deveria ter uma fiscalização, abriu um buraco, é só vir consertar. Tem recurso pra isso, para ajeitar. Nós pagamos impostos, então, que ajeitassem para não virar essa cratera, porque é risco de acidente, com certeza”, afirma.

Na via, o fluxo é intenso principalmente pela manhã. A situação se torna ainda mais perigosa quando chove, motoqueiros precisam ter o dobro da atenção. “Esse improviso foi morador que colocou com certeza. Aqui o fluxo é intenso, passa ônibus, passa carro. Sem falar que tem pais de família que levam crianças para escola todo dia”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Sanemaneto (Sesan) e a Secretraia Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o problema, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.

