Moradora Nazaré Souza reclama de lixo e falta de manutenção em canal da travessa Vileta, em Belém

Parte do canal da Travessa Vileta, localizado entre as passagens Trindade e Acatauassu, no bairro do Marco, em Belém, está desabando e trazendo riscos para os moradores. A dona de casa Nazaré Souza, mora há mais de 40 anos na área e conta que até agora nada foi feito para resolver o problema. "Há muito tempo que está assim, a cada chuva que dá, cai uma parte da mureta do canal, e vai juntando rato, mosquito, mosca, e está nos prejudicando por causa da dengue", conta.

A denunciante de 58 anos, trabalha como profissional de serviços gerais, e relata que se previne com relação a higiene e saúde em sua casa, já que quando abre a porta da rua, a primeira coisa que enxerga é o lixo acumulado na beira do canal. "Temos que deixar nosso lixo na beira do canal porque não temos onde deixar. Isso quando eles vêm recolher, porque tem vezes que demoram vários dias para vir", relata.

No local, é possível ver a luz do dia diversos ratos, mosca e mosquitos que são atraídos pelo lixo. Além disso, como parte da mureta está desabando, o asfalto da via também está sendo destruído, quase abrindo uma cratera na rua. O risco de acidentes aumenta, principalmente em dias chuvosos. Com isso, aumenta também o perigo de contaminações, já que o lixo se mistura com a água do canal.

"Eu pediria melhora para nossa rua, um bom asfalto, um bom canal, porque nossa encanação é toda é para o canal. Veio uma equipe da prefeitura aqui, mas, continua o mesmo estrago atraindo tudo quanto é tipo de bicho e insetos", lamenta a dona de casa.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o problema citado na matéria, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

