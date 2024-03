Técnico em refrigeração Vitor Santos reclama de entulho acumulado na Sacramenta, em Belém

Na passagem Santa Maria, bem na esquina da avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém, há um acúmulo de entulho que os moradores já denunciaram várias vezes, mas, segundo eles, não viram o problema ser resolvido. O técnico em refrigeração Vitor Santos, tem 38 anos e mora na rua desde que nasceu. De acordo com ele, a situação é recorrente. "É ruim porque acumula muita sujeira, fora o cheiro, fora outros insetos. Nos preocupamos com a dengue também", diz.

"É muito difícil porque hoje em dia, com o passar do tempo, ainda tende a piorar mais. Até porque, o clima da gente ainda é propício para outras doenças", diz o trabalhador, se referindo às doenças que podem ser ocasionadas devido a situação.

Lixo acumulado na Sacramenta. (Cristino Martins / O Liberal)

O local virou ponto de descarte irregular de entulho e até mesmo de lixo. De sofás a galhos de árvores podem ser encontrados na área, tornando o local propício para criadouros de mosquitos transmissores da dengue, doença que já registrou quase dois mil casos no Pará de janeiro deste ano, até início deste mês, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sespa). Fora outros animais transmissores de doenças que são atraídos por sujeiras, causando preocupação entre os moradores.

Vitor conta que várias vezes ele e outros moradores acionaram o órgão responsável para verificar e solucionar o problema, mas nunca foram atendidos. “Sempre acionamos o poder público, mas nunca temos respostas. Eu queria que tivessem bom senso e responsabilidade com esse lixo aqui na frente, porque isso é bem recorrente e incomoda muito porque todo dia é a mesma situação”.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto. Por nota, a secretaria informou que “vai enviar uma equipe ao local para remover o lixo acumulado e verificar se há falhas na coleta regular para notificar a empresa responsável pelo serviço”. “É importante destacar que a população recebe orientações das equipes de educação ambiental para seguir os dias e horários de coleta, e para o descarte de entulhos, utilizar o Zap-Entulho. A Sesan incentiva a denúncia de descartes irregulares, ligando para o 153, da Guarda Municipal. É relevante ressaltar que Belém está passando por operações de limpeza emergenciais e prevê melhorias na gestão de resíduos, com o novo sistema de limpeza urbana em implantação na cidade”, comunicou a secretaria.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS