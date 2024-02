Pedreiro Wander Costa reclama de lixo e entulho acumulados no Conjunto Promorar, em Belém

A situação para os moradores do conjunto Promorar, no bairro Maracangalha, em Belém, está cada dia mais difícil, por conta da quantidade de lixo e entulho que não estão sendo recolhidos de maneira regular. O pedreiro Wander da Costa, mora no Promorar há mais de 30 anos e denuncia a situação, que é visível para quem transitar no bairro.

"Sempre foi assim, com bastante lixo. É frequente essa lixarada, tanto aqui na frente da escola, quanto ali na frente do posto de saúde", relata o pedreiro. No local é nítido que o problema traz transtornos, já que todo tipo de entulho é despejado ali, a qualquer momento do dia. Quem passa pela área já avista sofás, restos de móveis e até eletrodomésticos.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"O pessoal que vem a noite e de magrugada em carroças e joga entulho aqui, os carroceiros", conta. De acordo com Wander, ele e outros moradores já entraram em contato com o órgão responsável pela retirada do entulho, mas nunca foram atendidos. "Fizemos um pedido há mais de dois meses para o órgão vir limpar, mas não veio ninguém."

O pedreiro relata que o problema no bairro já é antigo, e que o lixo, quando não é recolhido acaba se espalhando e entupindo os bueiros. “Esse lixo e entulho está há mais de um ano aqui, porque vai acumulando. A gente liga pro ‘Disk entulho’, mas não vem ninguém aqui retirar”, diz.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

O denunciante relata que no bairro há vários pontos de lixo, inclusive, em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. “Esse lixo em frente ao posto de saúde deveria ser retirado diariamente, né. Mas fica meses e nem ninguém vem limpar, mesmo a gente fazendo a solicitação. Esse ponto de lixo em frente ao posto, já está há um mês ou quase dois meses sem ser recolhido”, completa o morador.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber um posicionamento sobre quando os problemas citados na matéria serão resolvidos, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. O espaço segue aberto.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS