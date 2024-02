Moradores da Sacramenta reclamam de lixo acumulado em ciclofaixa de praça

Quem passa pela praça João Dias Paes, conhecida como praça do Jaú, no bairro da Sacramenta, em Belém, consegue ver de perto a quantidade de lixo acumulada na ciclofaixa. O cabeleireiro Thiago Barbosa, de 38 anos, demonstra tristeza com a situação. "Esse lixo atrapalha nosso fluxo ao atravessar. Além do risco de atropelar uma criança, fora os ratos, que são atraídos pelo lixo", disse o jovem que mora no bairro desde que nasceu.

O cabeleireiro ainda comenta que sente medo ao tentar atravessar a pista. "Medo todos nós temos ao atravessar, mas não podemos fazer nada. Queria que o poder público olhasse mais pra gente, não só aqui nesse trecho, mas em Belém toda".

No local, há vários relatos de moradores que se sentem prejudicados, principalmente de pessoas que utilizam bicicletas para trafegar. A dona de casa Ingrid Santos, de 27 anos, conta que utiliza muito sua bicicleta como meio de transporte pelo bairro e se sente em perigo quando se depara com a situação, já que leva a filha pequena na garupa. "Perigo de acontecer uma acidente, ainda mais eu que ando com a minha filha além de ser uma vergonha né, em plena praça onde as crianças vêm para brincar. Tenho muito medo de acidente, tanto que nem passei perto, passei longe e tive que passar pelo meio da pista", conta.

"Peço que olhem mais pra gente e nos tragam mais segurança. Para que outras pessoas não deixem mais lixo. Que tenham medidas para impedir", pontuou a moradora.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

O ferreiro Ronaldo Barata, de 50 anos, também é morador do bairro e passa todos os dias de bicicleta pelo local para ir trabalhar. "É muito arriscado, já aconteceu acidente aqui. Um rapaz foi batido por um carro, quase ele morre aqui. O tempo todo é assim. E é uma praça né. "Eu queria que o poder público olhasse mais para todos nosso estado”, disse o trabalhador.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber quando o problema citado na reportagem será solucionado, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.

