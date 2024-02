Comerciante Claudomira Santos pede para que o lixo acumulado na rua Alacid Nunes seja retirado

A dona de casa Claudomira do Santos, de 69 anos, mora na rua Alacid Nunes, no bairro do Tenoné, em Belém, há aproximadamente 15 anos. Ela tem um comércio na frente de sua casa onde vende frutas. A comerciante reclama do forte odor que vem do lixo acumulado na esquina da sua residência.

"Essa situação não muda, é o tempo todo assim. Quando o carro de lixo passa, leva, porque demora a passar", contou a dona de casa.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

No local, o odor que vem da quantidade de lixo acumulado é forte, é possível sentir mesmo de longe. "Você está se sentindo, né? A gente liga ventilador, fecha porta. Fazemos de tudo pra não sentir esse odor de lixo aqui, meus clientes diminuíram demais, devido a esse mau cheiro insuportável. É muito desagradável", desabafou.

Segundo a dona de casa, o carro da coleta de lixo não passa na rua há 15 dias, gerando desconforto para a população como moscas, ratos, além de várias doenças que podem ser transmitidas por meio da sujeira que está no local. Outro problema é a falta de asfalto nas alamedas transversais a Alacid Nunes, de acordo com a denunciante, quando chove os moradores passam perrengues por não conseguirem transitar nas alamedas.

"A rua ao lado se chama Graviola, está sem asfalto. Para termos um asfalto aqui, lutamos muito, ai depois que conseguimos, agora, estamos com esse problema de acúmulo de lixo. Quando asfaltaram só fizeram a principal, que é a Alacid, as transversais não, aí fica só lama quando chove", explicou.

A comerciante faz um apelo para o órgão responsável pela retirada do lixo do local. “Por favor venham ajudar a gente, está insuportável, não está legal. É uma situação antiga, não é de agora. Já liguei para a Sesan, tentei ligar, mas até agora não tive nenhuma resposta de nada”.

A Redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre os problemas citados na matéria, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS