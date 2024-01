Dona de casa Cristiane Rodrigues denuncia lixo acumulado no canal Tancredo Neves, em Belém

No canal Tancredo Neves, também conhecido como canal do Una, no bairro do Telégrafo, em Belém, a grande quantidade de lixo, entulho e até restos de animais mortos está tirando o sossego dos moradores. O canal, que fica entre a rua do Galo e a rodovia Arthur Bernardes, está completamente tomado por lixo.

A dona de casa Cristiane Rodrigues, de 26 anos, mora há quase 20 anos no bairro, e segundo ela, essa situação já dura aproximadamente dois anos. "O mau cheiro no local já está adentrando as casas", disse a dona de casa.

Além do mau cheiro, moradores se incomodam também com a quantidade de moscas e bichos peçonhentos que são atraídos pela sujeira do local. "Tem muita mosca, não aguentamos mais, fora as doenças para as crianças, já foram encontradas muitas cobras e até jacarés aqui", falou Cristiane.

No lugar há bastante entulhos também, segundo a denunciante, pessoas de outras ruas descartam entulhos como móveis e eletrodomésticos. "Conseguimos com que o carro da coleta passasse dentro da rua para pegar o lixo na frente das casas, mas teve uma paralisação, e desde então o carro passa muito tempo sem vir fazer a coleta", completou a dona de casa.

A aposentada Corina da Silva, também está cansada dessa situação, ela conta que o lixo já está praticamente dentro da casa dos moradores."Tudo é ruim aqui. Não tem nada bom, é tudo quebrado. A gente vai falar ainda acham que estamos errados. O lixo já está quase dentro de nossas casas, porque o carro da coleta não vem buscar", disse.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para esclarecer a situação e dar um posicionamento para os moradores, mas até o momento não recebeu retorno.

