Dona de casa Doraci Pinto denuncia falta de asfalto e buracos na rua Santo André, no bairro Atalaia

Moradora da rua há mais de 20 anos, a dona de casa Doraci Pinto, relata as dificuldades que ela e outros moradores enfrentam no dia a dia, devido às péssimas condições da rua Santo André, no bairro Atalaia, em Ananindeua. De acordo com ela, a rua está esquecida pelo poder público.

"Eu moro aqui há mais de duas décadas e todo tempo é essa situação. Quando chove enche e às vezes os carros de aplicativo não querem nem entrar aqui por causa dos buracos", disse a dona de casa de 47 anos.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

"Entra e sai gestão e isso aqui não muda, é a mesma coisa sempre. Tem ruas aqui que nunca receberam nenhuma melhoria, um total esquecimento", desabafou.

A dona de casa relata que há muitos, mesmo antes dela ser moradora do local, a rua já estava esquecida pelo órgão responsável. "Isso aqui está assim há muitos anos, tem gente que mora aqui há 40 anos e sabe disso".

Doraci conta que uma equipe da prefeitura chegou a fazer um serviço na rua Santo André, mas a rua continua precisando de pavimentação asfáltica. "Já vieram aqui, jogaram um asfalto de péssima qualidade, fizeram até uma tubulação, mas não funciona, inclusive tem que fazer novamente".

"É ruim para quem tem carro e para quem pede carro de aplicativo. é ruim para pessoas com deficiência que andam em cadeiras de rodas. É muito complicado, é difícil a situação dessa rua", relatou.

Ao longo da via é possível ver diversos buracos, e até mesmo improvisos feitos com pedaços de paus pelos próprios moradores, para evitar acidentes. A denunciante explica que quando chove a rua fica completamente alagada. “Quando chove enche demais porque é muito buraco mesmo”.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

"A Santo André é uma rua principal, onde tem saída para rodovia Transcoqueiro e até mesmo para quem vai para a BR. Essa rua é a principal e é a mais danificada, todo mundo conhece aqui, é uma referência por ser uma rua muito antiga”, falou a denunciante.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS