Motoboy Maurisson Ferreira reclama da falta de coleta de lixo há 6 meses na Sacramenta, em Belém

Na passagem Divina Luz entre a São Sebastião e a travessa We 12, no bairro da Sacramenta, os moradores não conseguem mais andar com tranquilidade em determinado ponto da rua. Isso porque o local está tomado por lixo. Quem fez a denúncia foi o motoboy Maurisson Ferreira.

De acordo com Maurisson, o lixo não é retirado do local desde o mês de agosto de 2023. "A última vez que fizeram uma limpeza aqui foi no final do mês de agosto, em 2023. O carro da coleta de lixo não passa aqui, não entra", explicou o motoboy de 29 anos.

Segundo relatos de outros moradores, o carro da coleta de lixo só passa na principal, na travessa Alferes Costa. "A gente coloca o lixo aqui, mas não é recolhido. Antes limpavam três vezes na semana, mas desde agosto não ninguém aqui limpar", disse Maurisson.

(Foto: Luiz Antônio Pinto / Especial para O Liberal)

No local, o cenário é deplorável. O odor é insuportável. "Não tem mais condições de passar aqui, tá tudo fechado por lixo. Os carroceiros vêm de longe para jogar lixo aqui", disse. Uma parte da via está completamente tomada por lixo, as pessoas precisam se locomover no meio de toda a sujeira. "É ruim viver nessa situação, as crianças que brincavam nesse campo de futebol não brincam mais. Os estudantes que iam pra escola não passam mais por aqui, tiverem de fazer outra rota para chegar até a escola.", explicou o motoboy.

Além disso, moradores precisam lidar com a situação em dias chuvosos. Segundo Maurisson, em tempos chuvosos o local fica alagado, e com a quantidade de lixo, acaba entupindo os bueiros que servem para escoar a água. "Quando chove alaga tudo aqui na rua, lixo se mistura com a água e entope os bueiros ai fica muito ruim para gente, imagina viver assim", desabafou o denunciante. Moradores relataram que várias vezes já entraram em contato com o órgão responsável, mas nunca tiveram retorno. "Vários vizinhos já ligaram para os órgãos competentes, mas ninguém vem aqui fazer algo pela gente", finalizou Maurisson.

No local, o cenário é deplorável. O odor é insuportável. (Foto: Luiz Antônio Pinto / Especial para O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para esclarecer o problema citado na matéria, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS