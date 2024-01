Morador da passagem Dionísio Bentes reclama dos alagamentos no Curió-Utinga

Moradores da Passagem Dionísio Bentes, trecho entre avenida João Paulo II e Almirante Barroso, no Curió-Utinga, denunciam que há anos o canal que corta essas vias transborda com fortes chuvas. A passagem vira um rio, como no último sábado (6), com a chuva torrencial em Belém.

O morador Edivaldo Rocha diz que a realidade do local causa transtorno à população, pois a água suja do canal acaba invadindo as residências em tempos de chuvas fortes. “Sempre dizem que vão ajeitar e nada muda aqui, só limpão tirando o mato, mas isso não evita que ele transborde”, reclama o mrador.

Edivaldo acrescenta que os alagmentos ficam no trecho da passagem Elvira até a passagem Xavier. O transtorno causa alagamento nas casas e ele se preocupa com doenças, pois a água é suja. Ao recordar sobre o temporal do último sábado (6), ele diz que foi preocupante.

"Foi muito ruim para nós, pois já pensou tu ver a água entrar na tua casa? O trabalho é demais. Fui dormir três da manhã nesse dia limpando a casa”, reclama. Ele espara que os governates tomem providências para o canal, para melhorar a situação dos moradores do bairro.

Por meio de nota, a Sesan esclarece que a passagem Dr. Dionísio Bentes, no trecho mencionado, está sob influência do Canal Ana Deusa. Esta condição geográfica, combinada com a quantidade de chuvas, sobrecarrega o escoamento natural das águas pelo canal. Desde o início de 2021, todos os canais de Belém são regularmente limpos e/ou dragados, incluindo o canal citado, que passou por essas ações no mínimo duas vezes por ano.

Vale ressaltar que a Prefeitura de lançou na última sexta-feira, 5, uma grande ação de limpeza na cidade. Mais de 1.403 agentes de limpeza, 74 caminhões caçambas, 11 pás escavadeiras, 12 retroescavadeiras, 121 caçambas e 21 roçadeiras para recolher resíduos e limpar toda a cidade. A limpeza vai ajudar também a evitar alagamentos e possibilitar o escoamento mais rápido da água.