Morador Nilson Quaresma reclama de lixo e entulho em calçada na avenida Augusto Montenegro, em Belém

O encarregado de manutenção Nilson Quaresma, de 59 anos, relata com tristeza a situação em que ele e outros moradores vivem no bairro Castanheira, em Belém. A quantidade de lixo e entulho encontrada na calçada, já ultrapassa a pista da avenida Augusto Montenegro.

O morador relata que o cenário já dura bastante tempo. "Essa situação já tem mais de 2 anos, sempre existiu. O pessoal vem da feira e joga esse lixo aqui na calçada. As autoridades não recolhem. Antes a prefeitura recolhia todos os dias, agora está fazendo 12 dias sem recolher, aí fica essa situação, inclusive impedindo a passagem de veículos", desabafou.

Nilson relata ainda que, devido a quantidade de lixo ser muito grande, já está chegando na pista, fato que preocupa os moradores e pedestres, pois as pessoas precisam andar na pista para desviar do lixo e entulho na calçada. "Já teve quase acidente por conta desse lixo", disse.

(Foto: Cristino Martins)

A quantidade de bichos atraídos pelo lixo também é um problema para os moradores, principalmente, por conta das doenças que alguns desses animais podem causar. "Fora ratos, baratas, e doenças que esses animais podem transmitir, a dengue inclusive. As pessoas colocam geladeira, fogão, e até animais mortos aí", contou.

"O odor incomoda todo mundo, enche de mosca. Eu moro aqui ao lado há mais de 30 anos, me incomoda bastante. Queríamos que o poder público desse um destino para esse lixo. Não temos pra onde correr", falou Nilson.

"Eu gostaria que as autoridades tomassem providências em relação a isso. Porque pagamos IPTU caro, aqui está sem iluminação pública há muito tempo. Durante a noite, a gente fica a mercê de bandidos nessa escuridão toda. Para a COP 30 que vai acontecer em Belém, isso pra gente, infelizmente, é uma vergonha, a gente tinha que estar preparado, e dar um destino para esse lixo”, finalizou.

Foto: Cristino Martins)

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para dar um posicionamento sobre quando o lixo e entulho serão retirados do local, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS