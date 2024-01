Motorista de aplicativo Jeferson Assunção denuncia buraco na avenida Augusto Montenegro, em Belém 

Na avenida Augusto Montenegro, no perímetro da saída do bairro do Bengui, em frente a um shopping da capital, há um buraco que está tirando o sossego dos motoristas e pedestres. Jeferson Assunção, motorista de aplicativo, foi quem fez a denúncia.

De acordo com Jeferson, que trabalha há quase dois anos como motorista de aplicativo, a probabilidade de acontecer acidentes no local é grande. Ele relata sobre o risco que o buraco causa na via. "Eu já conheço aqui esse trecho, e acho que o maior perigo é quando os carros passam com a roda entre o buraco, porque se o motoqueiro está vindo atrás, ele não vai saber que tem o buraco, e nisso acontecem acidentes", disse.

O motorista de 36 anos explica que o problema já é antigo na avenida. "Esse buraco já é antigo, começou pequeno, como todos começam aqui na nossa cidade, ai o poder público não faz nada e a situação só vai piorando", comentou

A todo momento é possível ver carros e motos colidindo com a fissura. Além disso, quando chove é impossível visualizar o buraco no local, o que aumenta o risco de acidentes. “Há vários buracos na nossa cidade, infelizmente não é somente esse”, relatou indignado o motorista.

Para ele, é evidente o risco de queda, principalmente quando chove. "Neste momento de chuva em Belém, pra quem não conhece a área, a qualquer momento, infelizmente alguém vai cair, é uma questão de tempo para alguém se acidentar devido a este buraco", falou.

O motorista faz um apelo para que o problema seja resolvido."O órgão responsável deveria olhar não só para gente (mototaxistas), mas também para quem anda em seu carro particular, ônibus, que com certeza sente o desconforto e pode se acidentar passando por esse buraco", afirmou.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), para esclarecer o que será feito para resolver o problema no trecho da avenida Augusto Montenegro citado na matéria, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

