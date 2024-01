Morador Delbanor Ramos denuncia precariedade de rua no bairro do Murubira, em Mosqueiro

Quem mora na rua Vasco da Gama, no bairro Murubira, na ilha de Mosqueiro, distrito administrativo de Belém, enfrenta transtornos diários. A rua não é asfaltada, tem mato e sempre alaga, problema agravado nesta época do ano. A precariedade da via prejudica a circulação de pedestres, ciclistas e condutores de veículos.

Todos precisam ter muito cuidado ao passar pelos pontos alagados. Delbanor Ramos de Oliveira tem 77 anos e mora naquela rua. Ele afirmou que o problema é agravado nesse período de chuvas mais intensas. “Isso aqui é o caos”, disse o morador, que é mais conhecido como Delba. Na hora da entrevista, ele apontou para um motociclista que, naquele momento, passou pelo alagado. “Quando dá uma chuva a água só falta é invadir lá em casa”, afirmou.

O morador contou que reside no local há 5 anos. “Mas, segundo os mais antigos, essa rua está como se já tivesse sido beneficiada. Mas está desse jeito aí”, afirmou. Delba falou da situação das pessoas que moram perto dos pontos alagados. “Eu moro logo aqui. E essa moçada que mora lá pra dentro, com criança? Isso aqui é uma lástima. Isso aqui enche, parece uma Baía do Guajará”, afirmou.

VEJA MAIS:

Ele contou que moradores já pediram providências à prefeitura, mas, até agora, nada foi feito. “É uma dificuldade imensa. Não tem condições. Meu Deus do céu”, acrescentou. Para amenizar a situação dos moradores, Delba disse que a prefeitura poderia fazer serviços de drenagem na rua, para escoar a água, acabando com os alagamentos constantes.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), da Prefeitura de Belém, e aguarda retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.