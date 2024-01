Taxista Luiz Gonzaga reclama de buracos na rua Deodoro de Mendonça

Os buracos existentes na rua Deodoro de Mendonça, no bairro de São Brás, em Belém, preocupam quem mora e passa pelo local. O taxista Luiz Gonzaga, de 58 anos, diz que veículos e até pessoas já caíram nesses buracos.

VEJA MAIS

Um dos buracos mostrado por ele se encontra na via há, pelo menos, um ano. Os residentes da área tiveram que improvisar uma sinalização para evitar acidentes. Como ele trabalha como taxista há 44 anos, mais da metade da vida dele, Gonzaga conta que esse problema faz mal para as corridas que costuma fazer.

“Já fizemos as denúncias pro setor competente e nunca vem. Já caíram carros (no buraco), pessoas. Os carros querem passar por aqui e não podem. Já tiveram vários acidentes. Por isso que colocaram isso aqui (fitas e pedaços de pau), para sinalizar", conta Luiz.

O ambulante José Roberto Ferreira Santos, 70 anos, é morador do local. Segundo ele, a presença desses buracos traz prejuízos para os condutores que se aventuram em transitar na região. “A rua está cheia de buracos. A (rua) Deodoro de Mendonça deveria ter um asfalto novo para ficar melhor. Os veículos que passam por aqui, constantemente, ficam ‘esbandalhados’, sempre por causa desses buracos”, admite.

A redação integrada de O Liberal procurou as Secretarias de Saneamento (Sesan) e de Urbanismo para darem um posicionamento sobre o caso. Em nota, a Sesan informou que o início das obras no local está previsto para o final deste mês.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.