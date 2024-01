Comerciante Leila Viana chora ao falar sobre descaso na passagem Estrela, no bairro da Cabanagem

Cansada do descaso que moradores da passagem Estrela, em Belém, vêm enfrentando há 20 anos, a comerciante Leila Viana, de 43 anos, faz um apelo para que as autoridades resolvam os problemas da via. A passagem, que fica no bairro da Cabanagem, não é asfaltada e não possui sistema de drenagem. E além disso, moradores se queixam da quantidade de mato que há no local, sem manutenção, a via se transformou em um matagal.

Os pais da comerciante são moradores do local, e Leila conta que seu pai é deficiente físico e tem problemas de locomoção. Por conta disso, o idoso não consegue mais fazer tarefas diárias fora de casa, devido ao abandono e descaso com a via.

"Aqui é uma situação muito complicada, meu pai é deficiente físico, já caiu várias vezes. Meu avô de 96 anos, também já caiu várias vezes", disse a comerciante. Ela relata que já está cansada de pedir ajuda para resolver o problema no local. "Estamos cansados, não temos o apoio de ninguém. Eu peço muita ajuda para resolver isso aqui nas redes sociais e nada", desabafou.

Leila morou durante 20 anos na passagem Estrela, atualmente, ela vai todos os dias ao local para cuidar dos pais. "A última chuva que deu aqui, encheu. Eu estou falando por todos que moram aqui e não aguentam mais", disse. "É uma dificuldade todos os dias, até para se locomover. Minha avó faleceu há um ano. Foi muita dificuldade para a ambulância entrar aqui para socorrer ela", completou.

Além de todos esse transtornos, Leila relata que neste período de chuva a situação fica ainda pior. “Quando chove as pessoas ficam presas aqui. Não tem como sair para o trabalho”.

Moradores se queixam da quantidade de mato que há no local, sem manutenção, a via se transformou em um matagal. (Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A comerciante ainda se emocionou ao relatar como convive com essa situação há tanto tempo. "Precisamos de ajuda para a passagem Estrela, por favor, autoridades. Quando chove, é lixo, é rato, é tudo o que não presta nessa rua", disse emocionada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

