Taxista Daniel Braga reclama de árvore sem poda que está cobrindo o semáforo em Belém

Na travessa Barão de Mamoré com a avenida Conselheiro Furtado, no bairro do Guamá, em Belém, a população reclama que uma árvore, que segundo as denúncias, está sem poda há vários meses. Por conta disso, motoristas e pedestres que percorrem a via se sentem prejudicados e temem acidentes.

O taxista Daniel Braga, conta que a situação é um risco tanto para os motoristas, quanto para pedestres, pois a árvore encobre o semáforo. "Passo por aqui todos os dias. É muito perigoso isso aqui. Outro dia um ônibus quase bateu em uma moto, devido a esta árvore está cobrindo totalmente o semáforo", disse.

A foto mostra a árvore encobrindo o semáforo na travessa Barão de Mamoré com a avenida Conselheiro Furtado, no bairro do Guamá, em Belém. (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

"Essa situação vem atrapalhando bastante o trânsito e as pessoas que passam por aqui”, completou.

Ainda segundo o taxista, o problema é antigo. "Estamos em um ano novo, mas este problema aqui já é velho", desabafou o taxista.

Além desses transtornos, o problema coloca em risco os pedestres que precisam atravessar no perímetro, já que os motoristas precisam redobrar a atenção e até mesmo "adivinhar" se o sinal está fechado.

No local, os denunciantes disseram ainda que a mesma situação também ocorre na esquina da Mundurucus.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para obter um posicionamento quanto a resolução do problema na via e aguarda retorno.

