Agente administrativo Albrendell Ferreira diz que sofre com falta de saneamento no Tenoné

Os moradores das passagens São Lucas e Três Marias, no bairro do Tenoné, em Belém, sofrem há décadas com o descaso do poder público, afirmam denúncias. A área não tem saneamento básico, pavimentação e limpeza. Os alagamentos são constantes, deixando os moradores ilhados e à mercê da insegurança. O agente administrativo Albrendell Ferreira, de 35 anos, não aguenta mais a falta de assistência do poder público.

O morador conta que, há alguns anos, a rua Três Marias chegou a ser asfaltada, mas só até a metade. Com o início do período chuvoso se intensificando na Grande Belém, Albrendell teme pela situação de vulnerabilidade dos moradores.

"Há alguns anos atrás a Três Marias foi asfaltada até a metade, infelizmente. Agora o resto dela não. A São Lucas também não. E vem a água das Três Marias toda para a São Lucas e não tem para onde escoar. E o cenário vai piorar quando começar mesmo o tempo das chuvas. Como vai ficar a situação da gente? Das crianças, principalmente? E as doenças, gripe, covid, dengue?", questiona.

Falta de saneamento básico em ruas do Tenoné afeta a vida dos moradores. (Reprodução / Bruno Macedo)

Além do alagamento, da lama e dos buracos, a área também sofre com a falta de coleta do lixo doméstico. O serviço é feito de forma irregular, sem uma periodicidade correta.

"Aqui, o caminhão do lixo não passa. Era para ser segunda, quarta e sexta, mas agora eles vêm quando eles querem. A dificuldade da São Lucas com as Três Marias é a falta de saneamento básico. A gente vive nessa mesma situação há décadas, 30 anos. Nós que somos moradores antigos estamos sofrendo. Não só eu, mas meu vizinhos também".

O morador ainda disse que teve que comprar maquinário para limpar a passagem São Lucas. Ainda de acordo com Albrendell, os moradores entraram em contato com a Prefeitura, mas foram informados que o perímetro não é prioridade para os serviços da PMB.

"É uma situação precária. A prefeitura de Belém não dá nem uma justificativa e nenhum amparo pra gente, mas quando é época de eleição, eles aparecem. [Quando eu entrei em contato] a nossa resposta [da prefeitura] foi que a prioridade é a capital, mas como aqui é distrito, distrito de Icoaraci, no caso, nada é feito e a gente passa por essa situação difícil".

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Prefeitura de Belém, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.