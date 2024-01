Comerciante Maria Ivete da Cruz se preocupa com lixo perto da UPA do Jurunas

Na travessa Quintino Bocaiúva, próximo à Estrada Nova, em Belém, o lixo toma conta da via. E a "lixarada" fica localizada próxima à Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas, e bem ao lado da Usina da Paz (Usipaz) do Jurunas/Condor. Segundo os moradores da área, o cenário é realidade há meses. A comerciante Maria Ivete da Cruz, de 60 anos, tem um empreendimento próximo. De acordo com a comerciante, o lixo atrapalha muito o trabalho, causando prejuízos.

A via tem grande circulação de pedestres e veículos, mas, com todos os resíduos depositados no local, quase metade da via já foi tomada pela sujeira. Além do lixo doméstico, diversos entulhos também foram despejados de forma irregular. Entre os materiais, se pode observar restos de móveis, papelão, além de restos de material de construção e outros dejetos acumulados.

Já a dona de casa, Josilene Castro, de 54 anos, tem problemas de locomoção e diz que corre muito risco quando precisa levar o filho, que é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), para acompanhamento na Usipaz. Para Maria Ivete ver o problema se arrastar por tanto tempo só traz transtornos para a população: “Faz três ou quatro meses que o liso está aqui. Os moradores vêm jogar lixo. A gente que trabalha no local fica entre um lixo e outro. E ainda tem mais lá na frente", afirma.

O amontoado de lixo fica localizado perto da UPA do Jurunas (Reprodução / Bruno Macedo)

“Fica uma imundice, aquele odor que ninguém aguenta suportar. Aí já viu, vender aquele cafezinho, um alimento no meio de tanta ‘imundice’, tanto lixo. Todo dia eu trabalho aqui e não vieram recolher o lixo. Tá um descaso. Ninguém faz caso. Era para estar tudo limpo, até antes do Ano Novo. Não tem nada limpo. Nem no Natal, nem no Ano Novo. O cenário é horrível. É um fedor para tudo quanto é lado”, denuncia Josilene.

Para quem trabalha no local e precisa garantir a própria renda, o temor é que toda a sujeira afaste a clientela e afete o empreendimento. Para trafegar no trecho, os pedestres precisam andar quase no meio da pista, uma vez que precisam desviar do lixo. “Não sabemos nem com quem falar [para solicitar a limpeza]. Aqui as pessoas caminham pela manhã, à tarde e à noite, realizamos vendas, mas no meio de tanto lixo. É um descaso total’, pontua a comerciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe, até o ponto citado, para verificar e remover o entulho. "Destaca a importância da população na manutenção da limpeza da cidade, orientando, através de educadores ambientais, sobre a correta disposição de resíduos nos dias e horários de coleta. Além disso, oferece o Zap-Entulho, serviço gratuito mediante solicitação via WhatsApp (91 98499-0059). Incentiva a denúncia de descartes irregulares nas redes sociais oficiais da Prefeitura ou SESAN", diz a nota.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para esclarecer se a sujeira na área tem afetado ou pode afetar de alguma forma os serviços da UPA do Jurunas.

