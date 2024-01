Aposentado Antônio Pantoja denuncia falta de água no Guamá

O aposentado Antônio Leandro Carmo Pantoja, morador da Passagem Jiparaná, no bairro do Guamá, em Belém, denuncia a falta de água na localidade, problema que já dura meses. Ele relata que moradores já entraram em contato com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) pedindo uma vistoria técnica na área, mas nada foi feito.

De acordo com o morador, o problema já tem um longo histórico na passagem Jiparaná. De vez em quando a água volta, mas logo vai outra vez, deixando os moradores na insegurança.

"Essa falta de água está desde o ano passado, há vários meses. Aperreou mesmo na semana do natal. Entre Natal e Ano, melhorou. Depois do Ano, piorou de novo. Eu moro com a minha mãe, que é doente, suja muita roupa de cama, roupa dela. Hoje que consegui tirar algumas roupas do sabão, mas ainda tenho um monte de roupa para lavar no banheiro".

Morador questiona por que algumas casas têm água e outras não na passagem Jiparaná. (Igor Mota / O Liberal)

VEJA MAIS

Antônio conta que pega água em alguns estabelecimentos comerciais que se solidarizam com a situação e que já precisa comprar outro balde grande para poder acumular mais água e racionar melhor o uso na casa. Ele reclama que a distribuição de água na rua não faz sentido, já que algumas casas na localidade contam com abastecimento e outras não.

"Desde segunda-feira passada faltou totalmente aqui. Faz uma semana hoje. A água nem pinga. Já em outras casas, dá forte. Em frente ao depósito de gás está forte. No bar da menina também. Ali na Tucunduba tem umas casas que dá. É assim, complicado fazer comida, lavar roupa, tomar banho".

Antônio lembra que alguns moradores já chegaram a ligar para a Cosanpa para entender o motivo da falta de água e pedir uma solução, mas, até agora, nada foi feito: "Semana passada tinha uns moradores ligando para a Cosanpa e a Cosanpa dizia que estava normal para cá. Pediram um fiscal para averiguar, mas não mandaram ninguém.Ano passado eles deram uma satisfação dizendo que estavam fazendo um trabalho no manancial do Utinga, mas, de lá para cá, não deram mais nenhuma explicação do que estava acontecendo".

Moradora com problema de saúde tem dificuldade de carregar a água até em casa. (Igor Mota / O Liberal)

Outra moradora que também reclama da falta do serviço é a autônoma Maria Cristina Garcia. Ela lembra que a companhia responsável pelo abastecimento já chegou a fazer obras na rua, acarretando outros problemas: "Depois que mexeram na nossa encanação aqui, a rua, que estava toda asfaltada, ficou horrível. Fecharam a nossa caixa de água aqui e agora a gente tem que ficar carregando. A minha casa é a última, agora pense em eu, com problema na perna, derrame no joelho, tendo que carregar água lá para trás".

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará informa que enviará uma equipe ao local para avaliar o abastecimento na área e, se preciso, programar os serviços necessários.