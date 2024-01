Auxiliar técnico denuncia rua esburacada em rua no bairro do Tapanã, em Belém

O auxiliar técnico em administração, Aldair Rodrigues, de 51 anos, mora na rua Alberto Vilar há mais de 5 anos. Ele denuncia que a via está completamente esburacada, sem manutenção alguma, causando transtornos para os moradores. Segundo ele, a situação já dura cerca de 1 ano.

"Eu moro aqui há mais de 5 anos. A rua já está há mais de um ano nessa situação", contou. O auxiliar técnico relata que os moradores têm um ofício que foi levado até a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). "Ao longo do ano passado fomos lá várias vezes e não tivemos nenhuma resposta das autoridades responsáveis”, falou.

"Aqui é uma via importante, que dá acesso à outras ruas, mas agora está cada dia mais difícil viver aqui. Que é cadeirante já não consegue mais se locomover por aqui devido a esta situação. Se vai sair, tem que ser de carro", disse. Segundo seu Aldair, os carros de aplicativo quando entram na rua, já entram balançando. Alguns motoristas se recusam a entrar na rua Alberto Vilar.

"Isso quando entram, porque é só buraco", completou. Ainda de acordo com o denunciante, quando chove a situação só piora. Além disso, o morador conta que há outros problemas na via, como lixo e entulhos em locais inapropriados. “Ainda temos o problema do descarte irregular de lixo e entulho por aqui. Quando a prefeitura não passa para recolher, os carroceiros aproveitam para descartar de maneira irregular os entulhos. Ai fica desse jeito aqui”, contou.

Seus Aldair Rodrigues disse que a situação na rua Alberto Vilar já dura mais de um ano. (Foto: Marx Vasconcelos)

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

