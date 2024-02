Dona de casa Gilma Teixeira relata transtornos causados por entulho no canal da Visconde de Inhaúma

Moradores das proximidades do canal da Visconde de Inhaúma, de esquina com a travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, em Belém, estão pedindo ajuda para que seja retirado o entulho e lixo acumulados no local. A dona de casa Gilma Teixeira, relata os transtornos enfrentados por ela e outros moradores. "Acho um absurdo isso, essa lixarada toda aí que tem feito mal para população, tem trazido enfermidades, moscas e tudo isso faz mal pra todos nós", disse.

Segundo a denunciante, a situação do acúmulo de entulhos já dura desde outubro do ano passado. Ela relata também sobre o odor que vem da área. "O fedor me incomoda sim, com certeza, inclusive, estou sentindo daqui”.

Ainda de acordo com Gilma, alguns moradores já tentaram entrar em contato com o órgão responsável, mas não tiveram respostas. "Muitas pessoas já cobraram do poder público uma providência".

A questão das doenças que a situação atrai para os moradores também é algo que preocupa a denunciante. “Quem não tem medo de pegar uma doença, né ? Porque a gente se cuidando já pega doenças, imagina nessa situação”.

"Eu acho que a prefeitura não está nem aí para a população. Acho que o poder público deveria olhar mais, e providenciar para que esse lixo e entulho não continue aqui. Belém é uma cidade tão bonita, tudo é uma questão de bom senso também”, finalizou Gilma.

A doméstica Clarisse Almeida, de 55 anos, mora no bairro do Guamá, mas todos os dias passa pelo canal da Visconde. "Esse entulho aqui atrapalha, porque quando chove os carros passam e jogam água na gente, e só faltam nos bater, corremos riscos de ser atropelados. Eu acho que deviam olhar mais para a cidade, porque não temos mais onde pisar e estamos tendo que andar quase no meio da pista”, desabafou.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria de Saneamento Municipal (Sesan) para saber quando os problemas citados na matéria serão solucionados, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. O espaço segue aberto.

