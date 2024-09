Professora Natalia Moraes denuncia falta de lombadas na rua Deodoro de Mendonça

A falta de lombada é uma reclamação constante de moradores da Rua Deodoro de Mendonça, entre Av. Gentil Bitencourt e R. Dr. Américo Santa Rosa, no bairro de São Brás, em Belém. Além disso, a falta de sinalização para redução da velocidade tem gerado acidentes de trânsito, inclusive o atropelamento de pets dos moradores. A denúncia é feita pela professora Natalia Moraes, de 28 anos, que é moradora da área.

Natalia revela que não tem lombadas na rua, apesar de existirem placas sinalizando sua presença. "Já teve acidentes com pessoas de carro, moto e van. Inclusive com pets. Eu tenho que manter o meu em casa, porque os carros vêm em alta velocidade e acabam passando em cima dos bichinhos. Já teve uns três pets que faleceram no último mês devido à falta de sinalização", lamenta a professora. Ela afirma que os transtornos à comunidade pela falta de lombadas e sinalização acontecem há anos e que já mandou solicitações para as autoridades responsáveis, mas não teve resposta.

Além disso, os moradores enfrentam problemas constantes com a iluminação de postes e com a fiação da rua, onde caminhões de grande altura frequentemente rompem cabos de energia, internet e telefone, causando curto-circuitos. Ela alerta que os fios quebrados ficam acumulados e expostos, gerando incêndios e agravando os riscos de acidentes para motoristas e pedestres.

"É o tempo todo essa frequência de fios quebrados e dá muito incêndio nos postes daqui da rua. É perigoso porque já tem o problema da luz estar apagada e, tendo um incêndio, se passa uma pessoa de moto ou alguma coisa do tipo, pode piorar a situação", diz Natalia.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (18), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que o projeto de implantação das lombadas já foi encaminhado para a secretaria responsável e aguarda a construção das mesmas para concluir a sinalização da via.

A Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, afirmou por nota, também nesta quarta-feira (18), que vai encaminhar uma equipe da Luz de Belém ao local para fazer a manutenção corretiva da área.

"A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233", detalha a nota.

Para facilitar, ainda mais, a Seurb informou que o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo.

Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré.

Por fim, em nota divulgada também nesta quarta-feira (18), a Equatorial Pará, afirmou que vai notificar as operadoras de telecomunicação que tem cabeamento na rua Deodoro de Mendonça, no bairro de São Brás, em Belém, para que adotem as ações necessárias para a regularização da fiação na via.

"A empresa reforça que as ações de instalação, manutenção e retirada dos cabos de empresas de telecomunicação (internet, TV à cabo, fibra óptica e telefonia fixa), que compartilham o uso dos postes, são de responsabilidade das mesmas. Nestes casos, a distribuidora de energia, quando identifica alguma irregularidade técnica, realiza a notificação das empresas responsáveis para que executem o serviço", divulgou a concessionária.

*(estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)