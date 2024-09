Camareira Eliete Ribeiro reclama da quantidade de buracos na calçada do Bosque Rodrigues Alves

Quem costuma andar pelas calçadas do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, em Belém, reclama da quantidade de buracos. A camareira Eliete Ribeiro, de 49 anos, afirma que a calçada esburacada oferece perigos para os pedestres e relata que já caiu no local.

"Eu mesma já caí, machuquei o joelho feio aqui, na parte próxima à Almirante Barroso. E nada aconteceu, só fui socorrida por uma pessoa que estava passando no momento. E isso é muito perigoso, não só para mim, mas para qualquer outra pessoa", diz Eliete Ribeiro.

Ela destaca que, em época de chuvas fortes, os riscos são ainda maiores, principalmente para idosos e pessoas com deficiências. "Para uma pessoa que tem uma certa idade, se locomover nesses buracos é um perigo. Ainda mais com a chuva, com o chão coberto de folhas, você pode pisar, escorregar e se machucar feio. E isso é constante, eu trabalho para cá tem oito anos e sempre são as mesmas coisas. Sem falar na falta de acessibilidade para uma pessoa que é cadeirante, que praticamente não tem como andar nesta calçada, sendo que é um lugar público de acesso para todos", avalia a camareira.

Buracos tomam conta da calçada do bosque Rodrigues Alves e colocam pedestres em risco (Reprodução/ Raoni Joseph)

Quem também fica indignada com os inúmeros buracos nas calçada é a costureira Andreia Fiborges, de 51 anos. Ela lamenta o abandono do Bosque Rodrigues Alves, destacando que, por ser um lugar tão antigo e importante para a comunidade, deveria estar melhor cuidado e organizado.

"Aqui tem gente passando o tempo todo. Uma senhora de idade que passar aqui com esses buracos vai cair. É complicado, acho que precisa ser cuidado melhor", reflete a costureira.

*(estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)