Aposentado Paulo Pereira reclama de calçada irregular na Perebebuí

Caminhar na calçada da travessa Perebebuí, com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, tem causado transtornos para pedestres. Isso porque, o local está em péssimas condições para se locomover.

O aposentado Paulo Pereira, de 80 anos, mora na Cidade Nova, e estava tentando chegar ao seu destino caminhando pela calçada. Com muita dificuldade, ele reclama. "Precisava ter um padrão de calçadas e ter um limite porque as calçadas são exclusivas para pedestres", fala.

Além da calçada irregular, em determinado trecho, há bastante fios caídos, enrolados no chão, trazendo ainda mais riscos de quedas para as pessoas. Quem tem mobilidade reduzida sofre com a situação. "Então, não pode ter obstáculos assim, a gente tem que andar pelo meio da rua. A calçada tem que ser limpa para pedestres", diz.

Caminhar na calçada da travessa Perebebuí, com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, tem causado transtornos para pedestres (Reprodução/ Bruno Macedo)

O aposentado reclama também sobre algumas árvores no local, que segundo ele, precisam ser podadas, porque os galhos estão começando a atrapalhar o tráfego de pedestres. "Prejudica, além de ser muito perigoso, estamos sempre em perigo. Essas árvores também tem que ser podadas, não pode ficar assim", reclama.

Paulo não costuma andar pela área, mas hoje, precisou ir a uma consulta. Ele caminha com bastante atenção, para evitar quedas. "Eu ando com cuidado para não cair, temos que andar pela rua porque as calçada estão obstruídas", fala.

Andar pela calçada tem sido um desafio. Além dos buracos, os pedestres precisam se equilibrar em meio a fiação caída ano chão (Reprodução/ Bruno Macedo)

Em nota, a Prefeitura de Belém, via Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que, por meio do Departamento de Obras Civis da Seurb, possui o programa de Manutenção de Calçadas Públicas e tem realizado os serviços de acordo com as demandas e necessidades da cidade.

"Diversas frentes de trabalho ocorrem em bairros do centro e da periferia de Belém, incluindo agora a travessa Perebebuí, no Marco. Nos casos de obstrução de calçadas, o órgão explica que, ao receber reclamações e denúncias, realiza fiscalização, vistoria e notificação", diz a nota.

A redação integrada procurou a Equatorial para falar sobre os fios do poste, que estão caídos e aguarda retorno.

