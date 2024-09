Professora Norma Moreira reclama de lixo acumulado na porta de sua casa, na Pedreira

Na travessa Mauriti, entre a Rua Nova e a Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém, a professora Norma Moreira, de 60 anos, vem sofrendo por ter que lidar com uma situação bastante incômoda. A porta de sua residência, virou um ponto de descarte irregular de lixo e entulho.

Moradora do bairro desde que nasceu, Norma conta que nos últimos anos o problema só aumentou. Mesmo com a coleta de lixo sendo realizada regularmente, a situação não muda. "Tem sido constante nos últimos tempos, os moradores elegeram a nossa porta como local para descartar seu lixo doméstico, todos os moradores do quarteirão jogam o lixo aqui", conta.

No local é impossível transitar e não se incomodar com o odor. Situação que acaba atraindo animais como urubus, ratos e baratas. "Quando chove é pior porque os ratos e baratas entram em nossas casas. Já sofremos há alguns anos por conta dessa falta de consciência ambiental das pessoas", reclama.

No quarteirão há diversos comércios, o que contribui para o acúmulo de lixo na área. A denunciante relata que comerciantes jogam restos de comidas no local a qualquer hora do dia.

"Os vendedores de comida jogam lixo aqui, se jogassem no horário da coleta, tudo bem, porque, mas jogam a qualquer hora na porta da minha casa. Dia de domingo não tem coleta de lixo. Tem uma vila de kitnets aqui e todo mundo joga lixo na porta da minha casa", diz.

"O lixo às vezes preenche até o meio da rua, jogam tudo, até móveis, todo tipo de entulho, vivemos sofrendo com essa situação já há algum tempo. Quando chove é pior porque os ratos, barata entram em nossas casas. Já sofrem há alguns anos por falta dessa falta de consciência ambiental das pessoas", complementa Norma.

Em nota, a Ciclus Amazônia informa que executa normalmente o serviço de coleta de lixo no bairro da Pedreira conforme planejamento definido para a cidade de Belém e a coleta acontece de segunda a sábado, no período noturno, a partir das 19h. "A Ciclus Amazônia pede a colaboração para que o descarte de lixo seja feito nos dias e horários definidos para cada bairro evitando o acúmulo nas vias públicas", diz a empresa.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), para falar sobre o entulho descartado no local, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

