Área de descarte irregular de lixo incomoda moradores da rua Bons Amigos, na Guanabara

"Desde quando me mudei pra cá, existe esse lixão aqui, só que agora está muito pior. Agora, não é só resto de entulho e construção, também tem lixo doméstico", é o que diz a costureira Rosângela Xavier, de 59 anos.

Rosângela se refere à Rua Bons Amigos, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, lugar que ela mora há 33 anos. No local, a quantidade de lixo e entulho já tomou conta da metade da rua, atraindo animais peçonhentos, ratos e urubus. "Incomoda muito, tem moscas, ratos. As crianças não podem sair para brincar, nem podemos passear com nossos animais de estimação. Antes era só na entrada, agora está dominando a rua inteira", desabafa.

A costureira relata que o carro que recolhe entulhos passa no local, mas não leva tudo. Há pneus, eletrodomésticos, e até animais mortos no meio da rua. "O carro do entulho até leva, mas nunca leva tudo. Tá na hora de mudar essa questão de lixo, não tem políticas públicas sobre o lixo, sempre fica desejar. Esse lixo aqui não tem pra onde designar, aí fica aqui", lamenta.

É impossível trafegar na rua que é transversal à BR- 316, carros não entram mais na via. "Quando chove é horrível porque a água fica entulhada e vem aquele chorume horrível de lixo", diz.

Como se não bastasse todos os problemas citados pela moradora, ainda há a preocupação com a proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor de doenças graves, como a dengue. "Em casa vivemos com repelente em todo canto, porque temos que conviver com essa situação triste. Já reclamamos, mas nunca resolvem isso e está na hora já", completa Rosângela.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

