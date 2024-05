Pedagoga Ednilsa Costa teme árvore tombada em frente a sua casa, na Batista Campos

"Essa árvore já existia quando viemos morar aqui. Nós cuidávamos dela, ela era reta, mas de uns tempos pra cá, começou a apresentar problemas. Começando a se mostrar cada vez mais inclinada", diz a pedagoga Ednilsa Costa, de 60 anos, sobre a árvore tombada na direção da sua casa, na avenida Gentil Bittencourt, na Batista Campos.

Ednilsa explica que mora há 40 anos na residência, mas, por um período de seis anos, alugou o imóvel, retornando em setembro de 2023. "Tive que conviver com as queixas dos vizinhos. Quando aumentou o período chuvoso, começamos a escutar estalos e também começaram a cair pedaços de galhos", fala.

Temendo que o vegetal caísse, a denunciante foi até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), mas nada foi resolvido. "Fui à Semma e protocolei o pedido para virem ao menos examinar a árvore. Outra coisa que me chamou a atenção, foram as raízes que estão saindo por cima do cimento da calçada", explica.

A mãe da pedagoga tem 90 anos, e por isso, a família está preocupada com a situação. "Estou pedindo para retirar porque ela pode desabar em cima da casa da minha mãe, que é idosa. Essa casa é o único bem que ela tem. Essa árvore está totalmente voltada para cima da casa. Eu já fui em tudo que é lugar e não tenho resposta alguma", lamenta.

"Eu já liguei para o órgão responsável, já fui lá e a resposta é sempre a mesma. Vivemos com medo. E se essa árvore cair? Para onde nós vamos ? Quem vai nos ressarcir dos prejuízos ? Foi dito que a árvore era saudável e estava levemente inclinada. Ela está totalmente envergada para cima da nossa casa", afirma.

"Vocês podem ver que ainda tem lixo aqui debaixo da árvore. Sou eu mesma que limpo, mas eu queria uma resposta imediata, porque eu não sei mais para onde correr. Quando chove não conseguimos dormir, minha mãe fica com medo. Nós não temos a devida atenção com as nossas árvores", finaliza Ednilsa.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

