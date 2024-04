Severino Andrade denuncia acúmulo de lixo na feira da Cidade Nova 6, em Ananindeua

O acúmulo exagerado de lixo virou problema frequente na feira da Cidade Nova 6, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Na manhã desta terça-feira (16), as denúncias foram feitas pelo aposentado Severino Andrade, de 71 anos. Ele afirma que o descaso com a limpeza urbana é motivo de tristeza e vergonha para quem frequenta ou mora na área.

De acordo com Severino, que mora no local há 47 anos, o amontoado de lixo é um desafio recente. "Agora que começou esse lixão aí. Logo quando se mudaram para cá, até que não tinha. Já depois que o pessoal começou a carregar lixo para aí, ficou assim desse jeito", diz.

O problema persiste mesmo com a coleta da Prefeitura de Ananindeua. "O pessoal da prefeitura tira o lixo durante a manhã, mas de noite os carroceiros colocam de novo", afirma.

Segundo o aposentado, o acúmulo de lixo dificulta a circulação de automóveis e pessoas na rua, bem como a realização de atividades corriqueiras dos moradores da região, como a ida ao posto de saúde para receber medicamentos ou a ida das crianças à escola.

O mau cheiro e o medo de se contaminar por doenças também são frequentes na realidade dos moradores da área. "Acabei de pegar remédio no posto aqui perto, mas não tem condição. Lá dentro tá um mau cheiro danado, aí o pessoal vem para pegar remédio e sai doente", declara.

A chuva tem sido um fator agravante pelo espalhamento do lixo no local (Foto: Bruno Macedo) A chuva tem sido um fator agravante pelo espalhamento do lixo no local (Foto: Bruno Macedo)

A chuva agrava ainda mais a situação com o espalhamento do lixo, além da concentração de animais mortos no local. "Quando chove, isso aqui enche tudinho e o lixo acaba se espalhando. É cachorro, é urubu, é todo tipo de bicho morto", conclui.

Em nota divulgada nesta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB) de Ananindeua informou que "o local é um ponto crítico de despejo irregular de entulhos por parte de carroceiros/carrinheiros. Pelo menos duas vezes na semana a equipe de Limpeza Urbana está neste local retirando esses materiais, que infelizmente, não foram separados, impossibilitando a reciclagem, por exemplo".

Como denunciar

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)