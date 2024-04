Morador pede reestruturação na praça Cordeiro de Farias, no Tapanã

Quem frequenta a praça Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, em Belém, evidencia as péssimas condições do espaço. Calçadas e bancos destruídos, ocupação irregular por vendedores ambulantes, poucas opções de lazer e práticas esportivas foram alguns dos problemas mencionados pelos frequentadores do local à reportagem. A situação degradante do espaço público é antiga, inclusive não é a primeira vez que a equipe do “Você Repórter” esteve na localidade para ouvir a população, entretanto, nada ainda foi feito para mudar a realidade da praça.

VEJA MAIS

O enfermeiro Daivison Vasconcelos, 29 anos, anda pela praça diariamente. Ele reside há 26 anos no Tapanã, e diz que sente falta de um local adequado para o lazer e atividades físicas. “Quem mora aqui perto, assim como eu, precisa ir para longe se pedalar, fazer corrida, caminhada ou simplesmente passear com a família. Já imaginou se tivesse um espaço assim aqui perto? As pessoas não iriam precisar ir para longe. Seria ótimo!”, disse o jovem.

Daivison comenta que uma reestruturação na praça melhoraria não somente a estética do local como agregaria positivamente para a visibilidade do próprio bairro. O enfermeiro diz ainda que a ocupação irregular de vendedores ambulantes no local é recorrente. Na opinião dele, uma possível reforma na praça deve beneficiar os trabalhadores informais, atraindo mais frequentadores e potenciais consumidores.

José Lopes, 65 anos, costuma vender chopp na praça. Ele lamenta pela atual situação do espaço. “O poder público precisa olhar com carinho para essa praça, para os ambulantes e quem mora aqui por perto. Muitas pessoas passam por aqui todos os dias, a praça é bem localizada, mas está mal cuidada, abandonada. Se tivesse uma reforma, todos sairiam ganhando com isso. A população, principalmente do conjunto Cordeiro de Farias, merece essa reforma na praça”, disse o trabalhador.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

Como funciona o Você Repórter?

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.