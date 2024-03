Aposentada Izaurina Dias pede ajuda para retirar entulho acumulado na passagem Boca do Acre

Moradores da rua Boca do Acre e passagem das Flores, no bairro do Telégrafo, em Belém, estão cansados dos incômodos causados por um montante de entulho e lixo, localizado no cruzamento das duas ruas. A aposentada Izaurina Dias, de 79 anos, mora há mais de cinco décadas no local e relata sobre a situação.

"Essa situação já é antiga, moro aqui há quase 80 anos, aqui onde está esse entulho era tudo cercado. Vem lixo de toda parte, a gente não aguenta mais", conta.

(Thiago Gomes / O Liberal)

No local, é descartado todo tipo de lixo e entulhos, como sofás, eletrodomésticos e até mesmo animais mortos, o que aumenta os riscos de contaminações e acaba atraindo urubus entre outros animais. A preocupação dos moradores atualmente é com relação ao surto de dengue. “Não tem mais jeito. Está sempre assim, agora com esse surto de dengue estamos correndo riscos aqui. Ratos, cobras, aparece tudo", afirma.

A denunciante comenta ainda que o odor é insuportável, a casa dela fica a alguns metros da área e mesmo assim, ela afirma que sente os incômodos causados pelo odor. "O cheiro incomoda, chega perto da minha casa, agora a gente não pode reclamar que jogam lixo, porque somos ameaçados", fala.

Segundo dona Izaurina, os moradores já procuraram a prefeitura para tentar resolver a situação, mas não tiveram resposta alguma, e tudo continua do mesmo jeito. “Nada foi resolvido, não deram resposta até hoje”, lamenta.

(Thiago Gomes / O Liberal)

“Eu pediria para retirarem esse entulho daqui, outro dia já estava aqui no meio da rua. Eu gostaria que as autoridades viessem resolver isso”, finaliza a denunciante.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o problema, mas ate o fechamento desta edição não houve retorno.

