Buracos na rua Maria Helena dificultam tráfego da população no bairro do Castanheira, diz denúncia

Buracos em vias públicas são um risco para a população, seja trafegando em veículos ou a pé. No caso da rua Maria Helena, no bairro do Castanheira, em Belém, a situação está complicada para os moradores, isso porque na via, há dois buracos extensos, atrapalhando o tráfego da população.

Residente da rua há mais de 30 anos, Avelino Monteiro, reclama do transtorno causado pela situação. No local, um dos vizinhos sinalizou com pedras e pedaços de paus, para tentar evitar possíveis acidentes. "O transtorno é que quando os carros vêm, pode acontecer um acidente grave aqui, podem bater e até entrar nas casas, e pode bater criança também. A gente pede melhorias para cá", diz Avelino.

(Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O perigo aumenta quando chove, se não estiver sinalizado, o risco de carros e motos caírem no buracos é grande. "Estamos buscando ajustar por conta de acidentes, mas se o órgão público responsável vier fazer o serviço a gente agradece", pontua o denunciante.

De acordo com Avelino, os dois buracos já persistem há quase um mês no local e nada foi feito para resolver o problema, o morador não conseguiu entrar em contato com o órgão público responsável por ajustar a situação. "Eu tentei entrar em contato mas não consegui", lamenta.

(Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"Nós pagamos impostos, gostaria que olhassem por nós aqui. Quando chove só não entope porque aqui é próximo do Parque Estadual do Utinga, se não fosse por isso, alagaria tudo", finaliza o morador.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

