Na Batista Campos, doméstica Márcia Prestes reclama de fios e cabos de energia caídos em via pública

Quem passa pela Avenida Conselheiro Furtado no trecho entre a rua Presidente Pernambuco e a travessa Padre Eutíquio se assusta com a quantidade de fios soltos e espalhados pelas calçadas. A doméstica Márcia Prestes, de 48 anos, que trabalha próximo ao local reclama da situação.

Para a denunciante, a quantidade de fios e cabos soltos representa riscos para pedestres, entre eles, tropeçar, ou até mesmo se acidentar de maneira mais grave, pois ninguém sabe a condição dos fios. "É um perigo essa situação, já fazem anos que isso está assim, ninguém resolve", diz.

Em Belém, já está em vigor a Lei 1000/2024, conhecida como como "Lei do limpa poste", que consiste em fazer a retirada da fiação que não é mais utilizada e que pode causar acidentes para a população.

No local, há bastante movimentação, pois além de ser um ponto de ônibus, também funcionam comércio na redondeza. "Os fios ficam aí jogados no chão, a gente passa pelo outro lado para não tropeçar. As pessoas que ficam aqui no ponto de ônibus reclamam bastante disso", relata Márcia.

Segundo a doméstica, apesar do problema ser antigo, ela já viu equipes fazendo a retirada de fios. "Às vezes vejo equipes fazendo o serviço, mas pouco tempo depois já está novamente esse bando de fios jogados. Falta organização, aí temos que ter cuidado, eu olho primeiro e vejo como está, aí passo pelo outro lado", explica.

Em nota, a Equatorial Pará informa que enviará, o mais rápido possível, à avenida Conselheiro Furtado, em Belém, uma equipe técnica para avaliar a situação e, caso a fiação seja de sua responsabilidade, adotará as ações necessárias para a regularização.

“A empresa reforça que as ações de instalação, manutenção e retirada dos cabos de empresas de telecomunicação (internet, TV à cabo, fibra óptica e telefonia fixa), que compartilham o uso dos postes, são de responsabilidade das mesmas. Nestes casos, a distribuidora de energia, quando identifica alguma irregularidade técnica, realiza a notificação das empresas responsáveis para que executem o serviço”, diz a Equatorial.

