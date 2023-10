Despachante Patrício Siqueira reclama de fiação solta na avenida Mangueirão

Pedestres e moradores estão preocupados com fios e cabos soltos dos postes, que estão caídos pela calçada da avenida Mangueirão, no trecho próximo a avenida Augusto Montenegro, no bairro do mesmo nome, em Belém. A população diz que há riscos devido aos cabos atrapalharem o caminho e causar possíveis acidentes que podem envolver eletricidade. O despachante Patrício Siqueira conta que os pedestres evitam utilizar a calçada diante do emaranhado de fios e se arriscam a caminhar pela via.

"A gente fica afastado, já que não sabemos que tipo de cabos são esses. Uma vez, uma conhecida estava caminhando por aqui e passou por meio dos fios. Ela quase morreu enforcada. Outro dia, um idoso de 90 anos tentou passar pela calçada e acabou trançado por dentro por meio dos fios. E se isso fosse de alta tensão? Isso é um risco", conta Patrício.

Despachante Patrício Siqueira (Reprodução)

Segundo as denúncias, os cabos estão tombados há mais de um mês. O local também virou um ponto recorrente para furto de cabos. Criminosos estariam cortando fios dos equipamentos para retirar e realizar a venda de cobres. Há uma grande extensão de emaranhados de fios caídos no perímetro. Denunciantes também reclamam que as calçadas foram tomadas pelos cabos tombados.

"A pessoa pode até morrer por conta desse desrespeito. Ninguém toma nenhuma providência e isso é um desrespeito com a gente que passa por aqui. E, infelizmente, não é só os cabos, aqui também tem lixo, tem tudo que é ruim. A gente pede atitude, pedimos medidas para que esse problema dos cabos soltos sejam resolvidos", acrescenta Patrício.

No perímetro, há uma árvore de grande porte. Os galhos do vegetal estão entrelaçados com os fios e cabos, o que também gera outro desconforto para quem trafega pela calçada. Por conta dos furtos, os moradores dizem que o fornecimento de internet e telefonia foram prejudicados. "Aqui tem muito cabo emaranhado, tenho até medo de me aproximar nesses fios caídos. A gente fica com medo, nós ficamos afastados", diz o agente de portaria Josimar de Paula.

Emaranhados causam risco, segundo denunciantes (Reprodução)

Procurada pela reportagem, a Equatorial Pará informou, por meio de nota divulgada na última terça-feira (17), que enviou ao local uma equipe técnica. A concessionária constatou que a fiação caída é de telefonia. "A empresa reforça que as ações de instalação, manutenção e retirada dos cabos de empresas de telecomunicação (internet, TV à cabo, fibra óptica, telefonia fixa e sonorização), que compartilham o uso dos postes de energia, são de responsabilidade das mesmas", disse.

Entretanto, a distribuidora de energia ressalta que é um agente fiscalizador. "Quando identificada alguma irregularidade técnica, é realizada a notificação às empresas responsáveis para que executem a regularização", diz o comunicado.

Com relação aos furtos, a Polícia Militar também informou, por meio de nota, que atua diariamente com policiamento ostensivo. Já a Guarda Municipal de Belém (GMB) comunicou que, até o momento, não constam registros no sistema de furtos de cabos na Avenida Mangueirão. Contudo, as rondas por meio de motos e viaturas da GMB da área serão intensificadas.

