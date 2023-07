Furto de cabos de energia prejudica moradores na avenida Conselheiro Furtado

Moradores de um edifício localizado na avenida Conselheiro Furtado, entre a travessa Barão de Mamoré e avenida José Bonifácio, em São Brás, flagraram o furto de cabos de energia que alimentam a rede elétrica da área. Stefania Morais detalhou o caso à redação de O Liberal e disse que, por conta da ação criminosa todos os condôminos do prédio amargaram a falta de energia por quase 24h.

"Era quase meia-noite quando faltou energia. Nós estávamos assistindo um filme. Moramos no oitavo andar e viemos para a sacada olhar, quando avistamos um cara puxando os fios da rede elétrica", relatou a moradora. Ela conta que ligou para o porteiro, após o pedido do marido, para avisar sobre o furto.

"A gente queria avisar que havia uma pessoa furtando os fios de cobre do poste. Corri e contei para o porteiro, e meu marido gritou para o ladrão sair do poste. Ele já estava com uma sacola cheia de cabos. Quando a gente gritou, ele desceu e saiu correndo", contou a moradora.

Stefania acrescentou que ela e os vizinhos ficaram sem energia até a manhã do dia seguinte - a última quarta-feira (19). Os moradores registraram a ocorrência junto à concessionária de energia. Segundo a denúncia, uma equipe foi até o local para fazer o religamento dos fios, mas o problema não foi resolvido. "A energia está oscilando, já faltou duas vezes no dia. Por conta dessa falta de luz tivemos danos com a geladeira devido aos alimentos que estavam armazenados nela e que tivemos que jogar no lixo, pois estragaram", acrescentou.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) comunicou, em nota, que não atuou e nem foi notificada sobre o caso. O órgão também informou, ainda, que faz rondas nos bairros para ajudar no combate aos casos de furto de fiação elétrica em Belém. "A população também pode colaborar fazendo denúncias sobre esse tipo de crime, ligando para os telefones 190 e 153", disse.

