Belém teve mais de 140 casos de furto de cabos de energia no ano passado; em 2023, há 23 ocorrências

Na parada de ônibus localizada na avenida Almirante Barroso, próximo à travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém, além de ficarem atentos à chegada dos coletivos, as pessoas que passam por ali também precisam tomar cuidado para não tropeçar nos pedaços de cabos de energia elétrica jogados no chão ou para não serem atingidos por um equipamento solto do poste de luz há alguns dias. Todos os problemas mencionados anteriormente são oriundos do furto de cabos e fios elétricos no local, segundo informaram pessoas que trabalham na área. No ano passado, a prefeitura registrou mais de 140 casos de furto de cabos. Em 2023, há 23 ocorrências registradas, até o dia 3 de março deste ano.

Pessoas que trabalham na área afirmam que o furto de cabos e fios elétricos na avenida Almirante Barroso, próximo à travessa Perebebuí, ocorre à noite (Cristino Martins/O Liberal)

“A situação estava pior, eu tive que amarrar esses cabos e levantar essa peça para não bater na cabeça de ninguém”, disse Reinaldo Barbosa, 69 anos, que trabalha em uma banca situada ao lado da parada de ônibus. O trabalhador comentou que o furto dos cabos de energia ocorre geralmente à noite, quando a movimentação de pessoas no local é menor. “Isso começou a acontecer de uns cinco anos pra cá. Tá incontrolável! Uma vez vieram aqui para tentar arrumar e depois de uma semana já estava tudo a mesma coisa”, afirmou Reinaldo.

Ao longo do trecho da avenida Assis de Vasconcelos, em frente à praça da República, também é possível notar que há vários pedaços de cabos e fios de energia que foram cortados (Cristino Martins/O Liberal)

O infortúnio, porém, não ocorre somente nessa localidade, em outros pontos da capital o transtorno se repete. Ao longo do trecho da avenida Assis de Vasconcelos, em frente à praça da República, também é possível notar que há vários pedaços de cabos e fios de energia que foram cortados. Uma pessoa que não quis se identificar contou que os materiais são retirados por pessoas em situação de rua. O entrevistado acredita que a motivação para retirada ilegal dos cabos e fios de energia é a venda de cobre para sucateiros.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) informou à reportagem que vem intensificando as rondas nos bairros para ajudar na prevenção de casos de furto de fiação elétrica, prática descrita pelo Código Penal como crime de subtração, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. A GMB disse ainda que, no ano passado, fez um mapeamento e instalou 40 câmeras na cidade, para auxiliar no combate a ocorrências dessa natureza. De janeiro a 31 dezembro de 2022, a instituição contabilizou 57 ocorrências desse tipo, resultando em nove pessoas conduzidas para os órgãos de segurança competentes.

O sistema aponta que, em janeiro de 2022, nenhuma ocorrência dessa natureza foi registrada. Já em fevereiro do mesmo ano, quatro ocorrências de furto de fiação foram contabilizadas. De janeiro a fevereiro de 2023, seis ocorrências foram registradas, sendo três em cada mês.

Furtos de cabos de semáforos

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, neste ano, até 1° de março de 2023, foram registradas 17 ocorrências de furtos de cabos de semáforo, somando o total de 900 metros de cabos furtados. No cruzamento da avenida Presidente Vargas, com a Gama Abreu, em 2023, foi onde ocorreram mais registros: cinco ocorrências. O bairro Batista Campos continua liderando em casos. E, em 2023, já conta com seis das 17 ocorrências registradas.

A autarquia comunicou que, de janeiro a dezembro de 2022, foram 3.691 metros de cabos furtados, com 86 ocorrências. No período de janeiro a 2 de março de 2022, foram 15 ocorrências registradas, com furto de 951 metros de cabos. A Semob explica que sempre registra Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para possibilitar a abertura de inquérito policial que possibilite a apuração e identificação de autoria e responsabilidade.

Riscos

A Equatorial Pará informou que a prática de furto de cabo de energia é ilegal e perigosa. “As consequências podem ser graves e até fatais ao mexer em uma rede energizada. Além de provocar falta de energia na área, outros problemas podem ser ocasionados como danos a equipamentos dentro de casa, curtos-circuitos, choques e incêndios”, diz a distribuidora de energia por meio de nota.

No comunicado, a Equatorial também orienta a “quem presenciar o furto de cabos ou suspeitar de alguma atividade ilegal, deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Já para a falta de energia por conta desta situação, o cliente deverá entrar em contato com os canais de atendimento da Equatorial Pará, como a assistente virtual Clara no número (91) 3217 8200, na Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências”.