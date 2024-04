Reabertura de restaurante popular de Belém levou cardápio especial ao público nesta quarta (7)

O restaurante popular Desembargador Paulo Frota, situado no bairro da Campina, em Belém, retomou suas atividades nesta quarta-feira (17), depois de um período de fechamento desde janeiro para obras de manutenção e adaptação. A reabertura foi marcada por música ambiente e um cardápio especial para o público.

O espaço abre às 11h e serve até 1.300 refeições por dia. Cada pessoa tem direito a até duas refeições, com pratos comercializados a R$ 2 por unidade. A iniciativa é uma política de segurança alimentar realizada pelo Banco do Povo de Belém, da Prefeitura de Belém.

A refeição do dia foi sobrecoxa assada de forno com molho reduzido de tucupi, jambu, arroz branco, batata gratinada com queijo e cheiro verde, feijão com abóbora e caruru, farofa de soja e sobremesa de banoffee.

VEJA MAIS

Georgina Galvão, coordenadora geral do Banco do Povo, informa que o cardápio é pensado por nutricionistas, seguindo os padrões de segurança alimentar, inclusive com oferecimento de frutas como sobremesa todos os dias. "O povo paga um valor muito bom por uma refeição de qualidade", diz.

"Muitos idosos vêm aqui para almoçar e ainda levam jantar", diz. Ela relata ainda que os idosos costumam chegar no local antes do horário oficial de abertura e têm direito a esperar dentro do espaço.

Refeições acessíveis

O flanelinha Daniel Braga de 23 anos almoça todos os dias no restaurante popular. Ele relata ter enfrentado dificuldades financeiras durante o período da reforma por ter precisado desembolsar um valor além do seu orçamento para garantir a alimentação.

Daniel elogia ainda a reforma do espaço. "Tá excelente! Antes ficávamos no sol, agora podemos comer aqui dentro, suave, com ventilador e banheiro", afirma.

Festa de reinauguração

A coordenação do Banco do Povo explica que a festa de reinauguração do local, que estava marcada para hoje (17), precisou ser adiada. Por enquanto, não há uma data definida.

"Não foi possível hoje, mas numa data super especial, vamos fazer uma linda festa. Teremos aqui a Marisa Black, cantora paraense de samba", declara.

Reforma

Foram realizados no restaurante: serviços de recuperação dos forros, pintura, adequação dos portões para Pessoas com Deficiência (PCD), manutenção do telhado, piso, rede elétrica e hidráulica, refeitório e cozinha, além de novas iluminação, pintura e layout da fachada.

"Temos também banheiros reformados, exaustores, lavatórios na entrada e saída, espaço de armazenamento, balcão térmico novo e equipamentos novos", informa a coordenadora.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)