Restaurante popular de Belém tem fornecimento de refeições suspenso por 30 dias

Na última segunda-feira (15), o Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, localizado na Rua Aristides Lobo, no bairro da Campina, em Belém, teve o fornecimento de refeições suspenso. A ação deve continuar pelo período de 30 dias. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), o espaço precisou ser interditado para realizar reformas.

Funcionando desde 2008, o espaço ainda não havia passado por reformas e já contava com problemas, conforme afirmou a Seurb. O restaurante chegou a entrar em obras de manutenção em maio de 2023, porém não foi concluída. Em novembro de 2023, o espaço mantido pela Prefeitura de Belém, devido às obras, não deixou de fornecer alimentação no local, mas não foi disponibilizado ao público um espaço alternativo para que pudessem se alimentar. O que fez com que alguns usuários se alimentassem em pé ou em uma praça próxima ao local.

Conforme divulgado pela Prefeitura de Belém, as obras irão entrar na fase de reforma dos sistemas hidráulico e de esgotamento sanitário, impedindo assim a produção de alimentos em um ambiente que exige plena higienização.

Como funciona o serviço no restaurante?

Quando estava funcionando, o Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, produzia 1.200 refeições nutricionalmente balanceadas, de segunda a sexta-feira, no horário do almoço, que eram comercializadas por R$ 2,00 a unidade.