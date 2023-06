Restaurante Prato Popular é garantia de alimentação saudável e barata para os mais vulneráveis

“A gente que não tem condições de dar 10, 15 reais em uma comida, e aí vem pra cá. A comida é boa, feita na hora, e somos todos tratados bem. Eu gosto daqui!”, conta João Bosco, 60 anos, frequentador do restaurante Prato Popular há mais de dez anos. O local, que completou 17 anos em 1º de junho, oferece diariamente refeições saudáveis e por um valor acessível: R$ 2,00.

O equipamento socioassistencial é mantido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).



A diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Seaster, Nazaré Costa, diz que o restaurante atende pessoas em vulnerabilidade e trabalhadores do entorno do espaço, principalmente os feirantes, disponibilizando cerca de 300 refeições diariamente.



O espaço é um alento àqueles que enfrentam crise financeira, sofrendo com maior intensidade os impactos da alta nos preços dos alimentos.

O titular da Seaster, Inocêncio Gasparim, reforça que os equipamentos socioassistenciais permitem ao governo do Estado garantir o acesso a diversos serviços, promovendo cidadania e bem-estar.

"Nós trabalhamos com o público mais vulnerável, aqueles que, muitas das vezes, são tratados como invisíveis ou não têm seus direitos garantidos. A nossa gestão procura atender a todos, em especial àqueles que estão na ponta. Por isso, a manutenção do restaurante é fundamental. Durante todo o ano de 2020 nós mantemos o funcionamento do local, o que garantiu a distribuição de aproximadamente 70 mil refeições aos feirantes, aos comerciantes e até mesmo a pessoas em situação de rua”, informa o secretário.

Serviço

O Restaurante Prato Popular fica localizado na Rua Prainha, nº 215, Entroncamento, e funciona das 08 h às 13 h. Os tickets são vendidos desde a abertura. As refeições são distribuídas entre 12 h e 13 h, de segunda-feira a sexta-feira.