Pará recebe Caravana Brasil Sem Fome com políticas de segurança alimentar

Belém e em duas cidades da Ilha de Marajó recebem, nesta quinta-feira (18), a Caravana Brasil Sem Fome, que faz parte da estratégia de articulação do Plano Brasil Sem Fome (PBSF). Com foco na articulação entre os governos Federal, estadual e municipal, as atividades visam, além de promover espaços de diálogo e integração, mobilizar a sociedade na elaboração de políticas de segurança alimentar e nutricional, de acordo com as necessidades e características de cada localidade.

A Caravana Brasil Sem Fome é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), junto com vários outros órgãos do Governo Federal.

"Essas medidas compõem um conjunto de políticas públicas, investimentos e esforços coordenados para promover o acesso à renda, à cidadania e à alimentação adequada para toda a população brasileira", afirma Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Nos dias 18 e 19 de abril, serão realizados - em Belém e em duas cidades da Ilha de Marajó - eventos com a participação de representantes de diversos ministérios, agendas que vão desde reuniões com a sociedade civil, atendimento e tira dúvidas para gestores e técnicos, cerimônias e assinaturas de parcerias, além de visitas a territórios quilombolas.

Além de diversos anúncios de investimentos do Governo Federal nos municípios paraenses, serão apresentadas aos gestores estaduais e municipais as ações e os programas de diversos ministérios que podem atender às demandas do território e da população do estado.

A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Burity, lembra que essa é a segunda Caravana Brasil Sem Fome. A primeira foi realizada em Alagoas, em novembro de 2023. Agora, a mobilização chega ao Pará, com foco nos municípios da Ilha de Marajó.

“Nós estamos indo para Marajó divulgar o Plano Brasil Sem Fome, fazer novos anúncios e ouvir a população. Escolhemos os territórios a partir dos indicadores para visitarmos os municípios mais afetados pela insegurança alimentar”, afirmou.

Plano Brasil Sem Fome

O Plano Brasil Sem Fome concentra ações e programas dos 24 ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), organizadas em três eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania; alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo; mobilização para o combate à fome.

Segundo o ministro Wellington Dias, o Plano Brasil Sem Fome envolve cerca de 80 medidas. “Essas medidas compõem um conjunto de políticas públicas, investimentos e esforços coordenados para promover o acesso à renda, à cidadania e à alimentação adequada para toda a população brasileira. Queremos e vamos novamente tirar o Brasil do Mapa da Fome”, acrescentou o titular do MDS.

Outro objetivo da Caravana é articular ações do Plano Brasil Sem Fome com as estratégias de combate à fome dos estados e pactuar compromissos para alcançar as metas e fortalecer o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), além de ouvir a sociedade civil sobre as principais demandas da região.

Programação

18 de abril

9h-12h – Reunião técnica com gestores e sociedade civil

9h-13h – Balcões de atendimento/ Espaço tira dúvidas

14h-16h – Cerimônia de abertura com participação de autoridades nacionais, estaduais e municipais de assistência social, saúde, educação, agricultura e meio ambiente, Caisans e Conseas estaduais e municipais, equipes técnicas ministeriais e organizações da sociedade civil

16h30 – Coletiva de imprensa com o governador do Pará e com os ministros do Governo Federal

Local (todas as agendas): Hangar, Centro de Convenções. Belém, Pará

19 de abril

8h-11h – Visitas das autoridades aos territórios quilombolas Boa Vista e Vila União Campinas para inauguração de cisterna implementada pelo Programa Cisternas nas Escolas e assinatura de contratos com cooperativas para compra com doação simultânea PAA/CONAB/MDS

Local: Salvaterra, Ilha de Marajó, Pará

11h às 12h30 – Cerimônia com anúncios e entregas do Plano Brasil Sem Fome

Local: Ginásio de Esportes Abel Nunes Figueiredo, Soure, Ilha de Marajó, Pará

18 a 20 de abril

Atividades de formação das entidades sobre o registro geral da atividade pesqueira e oficinas

Local: Melagaço, Ilha de Marajó, Pará

- Programação detalhada Belém, Salvaterra e Soure

- Programação detalhada Melgaço