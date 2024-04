Após morte, prefeito de Belém diz que doará órgãos do filho: 'Desejo dele de ajudar o próximo'

Após a morte de seu filho Arthur, de 16 anos, ocorrida neste sábado (20/04) em Joinville, Santa Catarina, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, informou que os órgãos do jovem serão doados. "Queremos mostrar sua essência amorosa, seu desejo de ajudar o próximo e seu sonho de justiça social", disse o prefeito em suas redes sociais.

Arthur estava internado desde o dia 11 de abril em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da cidade. O prefeito estava na cidade para acompanhar de perto o tratamento.

Doação de Órgãos

Quem deseja ser doador de órgãos e tecidos pode fazer um cadastro para registrar a intenção no site ou no aplicativo do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Isso vai garantir que os parentes e o sistema de saúde tenham conhecimento da decisão. A ferramenta é reflexo de campanha do CNJ em parceria com o Ministério da Saúde e cartórios de todo o país, com o objetivo de estimular a doação.

Atualmente quem pode autorizar a doação em caso de morte encefálica é a família do paciente. Isso não vai mudar, mas para fazer a fila andar mais rápido, a campanha quer tornar a intenção de doar mais transparente. A partir desta terça, quem quiser manifestar essa intenção vai poder registar a doação no aplicativo ou no site www.aedo.org.br.