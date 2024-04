Filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, morre aos 16 anos

O filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, morreu neste sábado (20/04) aos 16 anos. Arthur, que morava em Joinville, Santa Catarina e estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado gravíssimo.

"Neste momento de inexprimível dor, é com o coração partido que compartilhamos com todos os belenenses a perda de meu querido filho, Arthur. Ele era um jovem de 16 anos, cheio de luz e generosidade, e mesmo em seus últimos dias, nos deu lições de força e amorosidade. Sua jornada foi interrompida precocemente, mas seu espírito de solidariedade continuará vivo", disse o prefeito.

Ainda de acordo com Edmilson Rodrigues, o filho estava em tratamento intensivo. "Agradeço sinceramente por todas as orações e pelo apoio recebido durante sua batalha. Essas manifestações de carinho foram um grande conforto para ele e para nós. Peço que mantenham meu filho em suas memórias com a mesma alegria e esperança que ele compartilhou conosco", complementou.

No dia 11 deste mês, o prefeito de Belém deixou a capital para ir cuidar do filho. Foi a primeira vez que Edmilson falou sobre a situação de saúde de Arthur.

Edmilson também informou que os órgãos do jovem serão doados. "Queremos mostrar sua essência amorosa, seu desejo de ajudar o próximo e seu sonho de justiça social", disse o prefeito em suas redes sociais.