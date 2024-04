Nova coleta de lixo em Belém: veja como será, os dias e os horários da limpeza

O novo sistema de limpeza urbana em Belém iniciou nesta segunda-feira (15), com operação da empresa Ciclus Amazônia, vencedora da licitação no modelo Parceria Público Privada (PPP). O novo sistema prevê a coleta do lixo domiciliar e entulhos, varrição, implantação de ecopontos, ampliação da coleta seletiva, recuperação da área degradada do Aurá e a implantação de um novo aterro sanitário bioenergético. O serviço é acompanhado e fiscalizado pela gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

Conforme as informações fornecidas pela Sesan, o serviço de coleta seletiva será iniciado pelo distrito de Icoaraci e pelos bairros da Pedreira, Telégrafo, Souza, Marambaia, São Brás, Nazaré, Batista Campos e Umarizal. Para a coleta destes materiais serão empregados caminhões carroceria tipo gaiola, além de contêineres. Também recebem o serviço a avenida Bernardo Sayão, em frente à sede da Cata, no Jurunas; a avenida Pedro Miranda com a travessa Antônio Baena, no bairro da Pedreira; e no distrito de Icoaraci, no Maracacuera em frente à sede da Indaiá.

Confira os horários da coleta nos bairros a partir desta segunda-feira:

► Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 7h

Tapanã

Pratinha

Mangueirão

Bengui

Parque Verde

Parque Guajará

Miramar

Val-de-cães

Barreiro

Guanabara

Águas Lindas

Bairros da Ilha de Mosqueiro:

Ariramba

Paraíso

Marahú

Caruara

Carananduba

São Francisco

► TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS A PARTIR DAS 7h

Bairros de Belém

Canudos

Águas Negras

Tenoné

Coqueiro

Cabanagem

Una

Terra Firme

Distrito de Outeiro

Brasília

Ilha de Mosqueiro

Chapéu Virado

Aeroporto

Murubira

Porto Arthur

Baía do Sol

Sucurujuquara

► SEGUNDA A SÁBADO A PARTIR DAS 7H

Bairros de Belém

Guamá

Condor

Cidade Velha

Jurunas

Cremação

Terra Firme

Curió-Utinga

Ilha de Mosqueiro

Praia Grande

Farol

Vila

Distrito de Icoaraci:

Agulha

Campina

SEGUNDA A SÁBADO A PARTIR DAS 18h

Bairros de Belém

São Brás

Tenoné

Guanabara

Maracangalha

Marambaia

Souza

Castanheira

Fátima

Sacramenta

Pedreira

Telégrafo

Marco

Matinha

Umarizal

Campina

Comércio

Reduto

Nazaré

Batista Campos

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)