Novo sistema de limpeza urbana de Belém começa a operar nesta segunda-feira

O novo sistema de coleta de resíduos sólidos de Belém começa a operar nesta segunda-feira (15). A operação do serviço de limpeza urbana será gerida pela empresa Ciclus Amazônia e será acompanhada e fiscalizada pela gestão municipal por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). A implantação do novo sistema foi oficialmente estabelecida durante um mutirão de limpeza na praça Brasil, localizada no bairro da Umarizal. Saiba como será a nova coleta de lixo nos bairros de Belém.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, além da secretária de saneamento municipal, Ivanise Gasparim. A partir disso, o contrato com a empresa no modelo Parceria Público Privada (PPP), prevê a coleta do lixo domiciliar e entulhos, varrição, implantação de ecopontos, ampliação da coleta seletiva, recuperação da área degradada do Aurá e a implantação de um novo novo aterro sanitário bioenergético.

O trabalho inicia com um efetivo de mais de 2 mil trabalhadores e mais de 450 equipamentos novos e os serviços de varrição, limpeza, capinação e roçagem das áreas públicas. Serão instalados pontos de coleta seletiva, lixeiras e contêineres na cidade, principalmente nas 52 feiras e nos parques e praças de Belém.

Veja por quais bairros passará o serviço de limpeza

Distrito de Icoaraci

Pedreira

Telégrafo

Souza

Marambaia

São Brás

Nazaré

Batista Campos

Umarizal.

Para a coleta destes materiais serão empregados caminhões carroceria tipo gaiola além de contêineres.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades).