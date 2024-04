Novo processo de gestão de resíduos inicia em Belém: confira os principais avanços

A prefeitura municipal de Belém (PMB) inicia uma importante etapa na gestão dos resíduos sólidos de Belém, nesta segunda-feira (15). Nesta data, começam os trabalhos na capital paraense. Entre os serviços previstos estão os de coleta, varrição, implantação de ecopontos e de lixeiras na cidade, além da ativação de um canal de atendimento à população.

A PMB, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), acompanha o plano diretor para as ações manuais e automáticas de limpeza, capinagem, roçagem, raspagem e pintura de guias e postes de vias públicas. Para isso, a cidade foi dividida principalmente em dois pontos: A Belém Sul e a Belém Norte. Além das ilhas de Outeiro, Cotijuba, Mosqueiro, Combú, Murutucum e Ilha Grande.

Todos os dias cerca de 2 mil colaboradores, utilizarão 450 equipamentos para realizar os serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas, entre outros. Entre os equipamentos utilizados estão contêineres móveis, caminhões, patrulhas mecanizadas e roçadeiras, atuando nos períodos diurno e noturno na capital paraense.

As ações continuaram também ao longo dos meses com a instalação de lixeiras, ecopontos econtêineres parcialmente enterrados para receber o material descartado pelos moradores da capital paraense.

Pontos de coleta seletiva, lixeiras e contêineres serão instalados em feiras e parques (Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Belém)

Investimento em reciclagem

Para o recolhimento de materiais recicláveis, serão instalados ecopontos no bairro da Pedreira e no canal do Tucunduba; os já existentes na São Joaquim e na Avenida Bernardo Sayão serão restaurados. Dentro da estratégia voltada para reciclagem, a previsão é a prefeitura, por meio da empresa, implantar pontos de entrega voluntária em locais de grande movimentação de pessoas, como as praças da República e Batista Campos, assim como no Portal da Amazônia. Para a coleta destes materiais serão empregados caminhões carroceria tipo gaiola, carroceria Munck e poliguindaste duplo, além de contêineres de volumetria variada entre 240 litros e 5m³.

A limpeza de locais públicos será realizada por varrição manual e mecanizada, afetando 89 setores utilizando contêineres de 120 litros e cobrindo mais de 360 km diariamente. A introdução da Varredeira Mecanizada em Belém permitirá a limpeza de mais de 60 km de avenidas em seis setores noturnos.

A prefeitura vai atender mais de 52 feiras livres e mercados municipais em Belém, incluindo a instalação de contêineres semienterrados em locais como as feiras de 25 de setembro (Travessa Antônio Baena), do Entroncamento, de 8 de maio e no Mercado Municipal de Icoaraci. Contêineres já existentes nas feiras da Cremação e da 25 de setembro (Travessa Das Mercês) serão restaurados. Para eventos ao ar livre, serão utilizados contêineres, caminhões coletores e caminhões pipa para limpeza. Em atendimento às áreas não contempladas pelos serviços rotineiros e atendimento às ordens de serviço da SESAN, serão disponibilizadas equipes para auxiliar nos serviços gerais, pás mecânicas, caminhões basculante e roçadeiras.

Serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas ocorrerão inicialmente nos períodos diurnos (Foto: Divulgação prefeitura Municipal de Belém)

Principais avanços na gestão de resíduos em Belém:

Trabalho começa na segunda-feira, 15 de abril, com um efetivo total de 2 mil trabalhadores e mais de 450 equipamentos, incluindo o recolhimento de resíduos hospitalares;



Serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas ocorrerão inicialmente nos períodos diurnos;



Serão instalados pontos de coleta seletiva, lixeiras e contêineres, principalmente em feiras e parques;



A Coleta seletiva será implantada em toda a cidade, começando pelo distrito de Icoaraci e pelos bairros da Pedreira, Telégrafo, Souza, Marambaia,São Brás, Nazaré, Batista Campos e Umarizal.