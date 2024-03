Belém arrecadou 10 toneladas de lixo eletrônico durante campanha ambiental em 2023, aponta Semma

Belém arrecadou 10 toneladas de lixo eletrônico entre abril e dezembro de 2023, durante campanha de conscientização realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), desenvolvida em parceria com o Instituto Descarte Correto. Com relação à pesagem deste ano, os dados ainda não estão disponíveis, ainda segundo a Semma. A iniciativa iniciou em abril do ano passado e funciona em pontos itinerantes em toda a capital paraense.

O material arrecadado é entregue ao instituto parceiro, que o envia para uma empresa especializada em desmonte e reaproveitamento de componentes eletrônicos localizada em Manaus, conforme detalha a Semma. Já o que não pode ser reaproveitado é destinado para reciclagem. A ação não tem data definida de encerramento e, segundo a Semma, tem aumentado a demanda da população pelo serviço.

Segundo a Semma, o lixo eletrônico representa uma preocupação significativa para o meio ambiente e para a saúde humana devido aos diversos componentes e substâncias tóxicas. Os dispositivos eletrônicos frequentemente contêm materiais perigosos, como mercúrio, chumbo, cádmio, berílio e bromo. Quando esses materiais entram em contato com o meio ambiente, seja através da liberação durante a decomposição ou por meio de práticas inadequadas de reciclagem, podem contaminar o solo e a água.

Como funciona a campanha?

A campanha funciona com um ponto itinerante — que, neste mês, está percorrendo os shoppings da cidade — instalado em locais de grande concentração de pessoas, e tem percorrido vários bairros da capital. A coleta é realizada às sextas-feiras. Além do ponto itinerante, a campanha mantém dois pontos fixos: um deles fica na praça do Horto Municipal, na rua dos Mundurucus, e o outro é o galpão do Instituto do Instituto Descarte Correto, na avenida João Paulo II, nº 1134.

Nesta sexta-feira (8), mais uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico será realizada em um shopping center de Belém, localizado no bairro da Batista Campos. A ação iniciará às 10h da manhã e seguirá até 22h com um ponto itinerante de arrecadação no local. Serão aceitos diversos tipos de equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets, computadores, impressoras, baterias, pilhas, entre outros, que serão reciclados ou descartados de maneira adequada.