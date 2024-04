Campanha de coleta de lixo eletrônico vai a shopping no bairro da Sacramenta nesta sexta (12)

O bairro da Sacramenta, em Belém, recebe nesta sexta-feira (12) uma ação da campanha de coleta de resíduos eletrônicos. Um ponto itinerante da campanha vai funcionar no shopping It Center, de 9h às 21h. A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceria com o Instituto Descarte Correto e Equatorial Energia.

A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância do descarte correto desse tipo de material para evitar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, já que os componentes eletrônicos contêm substâncias tóxicas que podem contaminar o solo e a água, além de liberar gases nocivos à atmosfera.

A participação na campanha é simples, basta levar o material eletrônico até o ponto de coleta que estará disponível no shopping IT Center, localizado na avenida Senador Lemos, 3153.

Serão aceitos diversos tipos de dispositivos e componentes eletrônicos, como computadores, celulares, televisores, impressoras, baterias, pilhas, carregadores e eletrodomésticos entre outros.

Belém arrecadou 10 toneladas de lixo eletrônico ano passado

Belém arrecadou 10 toneladas de lixo eletrônico entre abril e dezembro de 2023, durante campanha de conscientização realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), desenvolvida em parceria com o Instituto Descarte Correto. Com relação à pesagem deste ano, os dados ainda não estão disponíveis, ainda segundo a Semma. A iniciativa iniciou em abril do ano passado e funciona em pontos itinerantes em toda a capital paraense.

Como funciona a campanha?

A campanha funciona com um ponto itinerante, instalado em locais de grande concentração de pessoas, e tem percorrido vários bairros da capital. A coleta é realizada às sextas-feiras. Além do ponto itinerante, a campanha mantém dois pontos fixos: um deles fica na praça do Horto Municipal, na rua dos Mundurucus, e o outro é o galpão do Instituto do Instituto Descarte Correto, na avenida João Paulo II, nº 1134.